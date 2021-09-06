Прямой эфир

«Я перепроверила эту информацию с представителями Афганистана». Правда ли, что «Талибан» мирно захватывает города?

06 сентября 2021 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально». Подробнее здесь.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
«Талибан» принес сейчас в Афганистан более-менее спокойствие. Потому что даже если смотреть новости западных телеканалов или информационных агентств, нет кровопролитной борьбы, даже Кабул брали без большого количества трупов.

«Я перепроверила эту информацию с представителями Афганистана». Правда ли, что «Талибан» мирно захватывает города?-1

Алла Веруш, политолог:
Я перепроверила эту информацию с представителями Афганистана, которые созваниваются со своими родственниками. И они сказали, что это не совсем правильная и не совсем достоверная информация. Потому что если в центре, в Кабуле какое-то время соблюдают свои обещания, то в тех провинциях, которые очень далеко от центра, когда никто не видит, они не ведут себя так, как обещают.

# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Алла Веруш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Колесникову приговорили к 11 годам колонии, Знака – к 10. Адвокаты отказались от комментариев
06 сентября 2021 16:28

Колесникову приговорили к 11 годам колонии, Знака – к 10. Адвокаты отказались от комментариев

Минские улицы украшают в бело-голубых тонах, а эмблемой Дня города выбрали кленовый лист
06 сентября 2021 16:14

Минские улицы украшают в бело-голубых тонах, а эмблемой Дня города выбрали кленовый лист

Лазуткин: оружие США, на которое Польша тратит миллиарды долларов, талибам досталось бесплатно
06 сентября 2021 16:10

Лазуткин: оружие США, на которое Польша тратит миллиарды долларов, талибам досталось бесплатно