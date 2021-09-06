«Я перепроверила эту информацию с представителями Афганистана». Правда ли, что «Талибан» мирно захватывает города?

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».

Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально». Подробнее здесь.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

«Талибан» принес сейчас в Афганистан более-менее спокойствие. Потому что даже если смотреть новости западных телеканалов или информационных агентств, нет кровопролитной борьбы, даже Кабул брали без большого количества трупов.