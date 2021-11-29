«Это не политиканство, это реальные действия». Депутат объяснил, почему разработка Конституции занимает много времени

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В Национальный центр правовой информации можно будет обратиться с обоснованием своего предложения, но это не будет лоббизмом, если таких предложений будет немного, если оно будет нести очень важную и стратегическую роль.
Вадим Боровик, политолог:
По поводу того, что те Конституции, которые напубликовали наши оппозиционные друзья, реальная политика и политиканство – разные вещи. Когда ты там находишься, ничем не управляешь, ни за что не отвечаешь, твой документ является декларацией пожеланий. Удовлетворить спонсоров. У них менялось отношение к России. Сначала они все приползли в Кремль, стали на коленки и высунули языки, готовые лизать сапоги российского президента. Но президент сказал, что будет разговаривать с официальным Минском. Они развернулись на 180 градусов, сейчас плюют в сторону России. Вот у них будет внешняя политика. А мы делаем Конституцию, из гранита вышлифовываем тот сосуд, который будет обеспечивать безопасность нашей страны, эффективную работу экономики, политической и социальной систем. Поэтому мы не можем торопиться, за неделю нарубить деклараций, задекларировать что-то. Каждый шаг – цена жизни наших детей. Цена безопасности нашей страны.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Мы отвечаем за эти шаги. Это не политиканство, это реальные действия, обсужденные со всеми заинтересованными.
Вадим Боровик:
Поэтому эти чудаки боятся прийти к власти, потом придется отвечать.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Какая будет реакция? Это же мировая практика. Не только к нам. 2017 год, Пуэрто-Рико, народ проголосовал за присоединение. Конгресс Америки до сих пор молчит. Если волеизъявление народа любой страны не вписывается в планы США – никакой реакции.
Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Хочу обозначить: накануне того плана так называемых демократических сил 17 ноября [ресурсу, признанному экстремистским – прим. ред.] интервью давал Латушко. Он рассказывал о том, что они уже выработали алгоритм, созрели к тому, что бойкот не принимается, решили участвовать. Но там сразу была заявлена цель – создание зоны турбулентности, протестное голосование.
Кирилл Казаков:
Сколько в Вене было выделено на гражданское общество? Это миллионы долларов. Куда эти деньги пришли?
Никита Рачиловский, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Самое страшное, что эти люди отвергают свои корни. Новая Конституция предполагает сохранение памяти ВОВ. Когда проходили молодежные дискуссионные площадки в рамках проекта «Беларусь будущего», ребят очень беспокоит, что ребята путают 1 сентября, когда Германия вторглась в Польшу, и 17 сентября, когда пошел освободительный поход Западной Беларуси. Некоторые люди начинают воспринимать это как одно историческое событие. Со временем поменяется история, перепишут учебники. Как уже говорил президент Украины, что СССР виноват в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией. Люди забыли свои корни, историю.
Кирилл Казаков:
Кто-то Киев освободил. А кто – непонятно.
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