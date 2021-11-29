«Это не политиканство, это реальные действия». Депутат объяснил, почему разработка Конституции занимает много времени

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: В Национальный центр правовой информации можно будет обратиться с обоснованием своего предложения, но это не будет лоббизмом, если таких предложений будет немного, если оно будет нести очень важную и стратегическую роль.

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу « По существу ».

Вадим Боровик, политолог:

По поводу того, что те Конституции, которые напубликовали наши оппозиционные друзья, реальная политика и политиканство – разные вещи. Когда ты там находишься, ничем не управляешь, ни за что не отвечаешь, твой документ является декларацией пожеланий. Удовлетворить спонсоров. У них менялось отношение к России. Сначала они все приползли в Кремль, стали на коленки и высунули языки, готовые лизать сапоги российского президента. Но президент сказал, что будет разговаривать с официальным Минском. Они развернулись на 180 градусов, сейчас плюют в сторону России. Вот у них будет внешняя политика. А мы делаем Конституцию, из гранита вышлифовываем тот сосуд, который будет обеспечивать безопасность нашей страны, эффективную работу экономики, политической и социальной систем. Поэтому мы не можем торопиться, за неделю нарубить деклараций, задекларировать что-то. Каждый шаг – цена жизни наших детей. Цена безопасности нашей страны.

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Мы отвечаем за эти шаги. Это не политиканство, это реальные действия, обсужденные со всеми заинтересованными.

Вадим Боровик:

Поэтому эти чудаки боятся прийти к власти, потом придется отвечать.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Какая будет реакция? Это же мировая практика. Не только к нам. 2017 год, Пуэрто-Рико, народ проголосовал за присоединение. Конгресс Америки до сих пор молчит. Если волеизъявление народа любой страны не вписывается в планы США – никакой реакции.

Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Хочу обозначить: накануне того плана так называемых демократических сил 17 ноября [ресурсу, признанному экстремистским – прим. ред.] интервью давал Латушко. Он рассказывал о том, что они уже выработали алгоритм, созрели к тому, что бойкот не принимается, решили участвовать. Но там сразу была заявлена цель – создание зоны турбулентности, протестное голосование.

Кирилл Казаков:

Сколько в Вене было выделено на гражданское общество? Это миллионы долларов. Куда эти деньги пришли?