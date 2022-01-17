Аналитик об операции ОДКБ в Казахстане: «Читаешь многие оппозиционные каналы, очень удивляешься этой грызне»
Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сергей Анатольевич, вопрос как к военному. То, что происходит у нас на границе, просто гипотетически расценить, что это такое? Учения либо это действительно какая-то такая тактика, когда войска пытаются проверить нас на нервы, на силу. Та же самая операция ОДКБ, которая прошла в Казахстане. Ведь она, по сути, имела как военную, так и политическую составляющую. Военная – мы показали, как мы можем отработать, мы показали свои действия, что мы умеем. А политическая – мы показали, как решительно и как быстро мы это сделали. Неужели этого недостаточно, чтобы нагнетать вокруг нас такую группировку войск?
Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Безусловно, то, что сейчас находится вокруг нашей страны, создается прецедент, создаются условия, чтобы нагнетать эту обстановку, чтобы создавать волнение в умах людей, как на нашей территории, так и на сопредельной территории. Именно действие нашей группировки войск, нашего контингента миротворческого, который выполнял свои задачи в Республике Казахстан, показывает, что наша Организация Договора о коллективной безопасности – это действенный инструмент, который способен в кратчайшие сроки выдвинуться в угрожающий момент и выполнить все поставленные задачи. Действительно, эта операция была первая. Мы знаем, что войска НАТО часто применяются в различных регионах. Но именно в боевой компонент ОДКБ миротворческий контингент применялся впервые. Все думали, что, наверное, это невозможно либо затянется на очень длительный срок.
Кирилл Казаков:
Популистские решения, Токаев не сможет, слишком интеллигентен – что говорили в кабинетах.
Сергей Андреев:
Мы реально показали свою решимость, способность и уверенность в своих действиях. Я думаю, что всему миру было ясно и видно, на что мы способны.
Алена Сырова, СТВ:
Мне кажется, недешевое это удовольствие – такое количество войск стягивать к границам, обеспечивать какими-то новыми вооружениями. Вообще, элементарно людей содержать. Ради чего?
Кирилл Казаков:
Может ли начаться война? Потому что практически все готово.
Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
По поводу того, дешево или недешево. Я хочу сказать, что экономические и политические дивиденды могут быть разными. Конечно, если посчитать затраты, если посчитать с калькулятором, может быть, действительно это идет какая-то определенная нагрузка, трата ресурсов и так далее. Но давайте посмотрим, какие политические, психологические дивиденды из этого. А в политике всегда так. Посмотрите, как наши миротворческие силы оказались таким психологическим, политическим фактором, который приблизил разрешение такой острой фазы этого противостояния, этого кризиса.
Кирилл Казаков:
И потеряй мы в союзе Казахстан, я думаю, что экономические потери были бы многомиллиардные.
Алла Веруш:
Конечно, с другой стороны, посмотрите, как достойно наши миротворческие силы показали себя и силы ОДКБ. Потому что они выполняли свои задачи в соответствии с теми задачами, которые перед ними ставились. Поэтому когда читаешь многие оппозиционные каналы, очень удивляешься этой грызне, которую они там развезли. Потому что наши силы ни в коем случае не участвовали. У них же задача – развести противоборствующие силы, создать буферную зону, сопровождать грузы, охранять объекты инфраструктуры. А уже внутренние дела – пожалуйста, разбирайтесь сами. Наши ребята выполнили свою миссию, спасибо им. Корректно, красиво выполнили задачу, вернулись домой. Да, прецедент. Надо и попробовать. За 30 лет это же действительно первый прецедент. Зато он показал, в каком актуальном состоянии находятся наши силы, как мы умеем вместе работать, когда один за всех и все за одного – это совершенно другое.
Алена Сырова:
Есть же некоторые претензии у некоторых государств между собой. Наверное, этот вопрос действительно можно было бы затянуть.
Кирилл Казаков:
Но в итоге разногласия снялись за достаточно короткий срок.
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