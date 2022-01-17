Аналитик об операции ОДКБ в Казахстане: «Читаешь многие оппозиционные каналы, очень удивляешься этой грызне»

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сергей Анатольевич, вопрос как к военному. То, что происходит у нас на границе, просто гипотетически расценить, что это такое? Учения либо это действительно какая-то такая тактика, когда войска пытаются проверить нас на нервы, на силу. Та же самая операция ОДКБ, которая прошла в Казахстане. Ведь она, по сути, имела как военную, так и политическую составляющую. Военная – мы показали, как мы можем отработать, мы показали свои действия, что мы умеем. А политическая – мы показали, как решительно и как быстро мы это сделали. Неужели этого недостаточно, чтобы нагнетать вокруг нас такую группировку войск?

Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Безусловно, то, что сейчас находится вокруг нашей страны, создается прецедент, создаются условия, чтобы нагнетать эту обстановку, чтобы создавать волнение в умах людей, как на нашей территории, так и на сопредельной территории. Именно действие нашей группировки войск, нашего контингента миротворческого, который выполнял свои задачи в Республике Казахстан, показывает, что наша Организация Договора о коллективной безопасности – это действенный инструмент, который способен в кратчайшие сроки выдвинуться в угрожающий момент и выполнить все поставленные задачи. Действительно, эта операция была первая. Мы знаем, что войска НАТО часто применяются в различных регионах. Но именно в боевой компонент ОДКБ миротворческий контингент применялся впервые. Все думали, что, наверное, это невозможно либо затянется на очень длительный срок. Кирилл Казаков:

Популистские решения, Токаев не сможет, слишком интеллигентен – что говорили в кабинетах. Сергей Андреев:

Мы реально показали свою решимость, способность и уверенность в своих действиях. Я думаю, что всему миру было ясно и видно, на что мы способны. Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, недешевое это удовольствие – такое количество войск стягивать к границам, обеспечивать какими-то новыми вооружениями. Вообще, элементарно людей содержать. Ради чего? Кирилл Казаков:

Может ли начаться война? Потому что практически все готово.