«Люди, делая для себя выбор, шли». Политолог о том, кто был на митинге в поддержку Лукашенко 16 августа

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Ольга Боярович, общественный деятель: Люди приезжали с улыбками, люди покупали в последние ночи государственные флаги, потому что у них, самое главное, было желание под этим флагом не бояться стоять.

Тысячи, тысячи и десятки тысяч людей со всех регионов страны. Море государственных флагов. Никто не знает, выступит ли Президент.

Алла Веруш, политолог: Могла гипотетически существовать опасность столкновения этих людей с агрессивно настроенным меньшинством. Люди, делая для себя выбор, шли. И был момент, когда все ожидали: приедет Президент или не приедет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, своих жен, сестер и детей.

Нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей. Этот «ланцуг» – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы!

Ольга Боярович:

До сих пор мурашки бегают, потому что, во-первых, он очень сильный оратор, он сильный человек, от него просто неимоверные эмоции идут. Сила. От него идет сила.