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Белорус Эдуард Куцко стал чемпионом Европы по боевому самбо

24 апреля 2025 17:53
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Четыре медали завоевали белорусские спортсмены во второй день чемпионата Европы по самбо, который проходит в кипрском Лимасоле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представитель боевого вида Эдуард Куцко, выступающий в категории до 79 килограммов, стал победителем континентального форума. Земляк уверенно прошел все стадии на пути к титульному поединку, где одержал досрочную победу над Алексеем Ивановым из России со счетом 8:0 и принес нашей стране золотую награду.

Кроме того, в активе белорусской команды три бронзовые медали. Призерами соревнований стали наши – Карина Шут, Владислав Бурдь и Владислав Мардусевич. Всего отечественные самбисты завоевали десять наград чемпионата Европы. 25 апреля в борьбу вступит подрастающее поколение.

# Спортивные соревнования

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