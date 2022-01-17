Аналитик БИСИ: «Безопасность – категория невидимая, а ведь она стоит дорого»

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Еще в 1990-е годы нам вдруг заявляли: зачем нам сильная армия? Мы в конце концов станем либеральной страной Европы, войдем в блок НАТО, нас будет кто-то защищать. Мы смотрели примеры и даже юмористические карикатурные примеры, когда, например, на параде в Риге участвовали надувные танки. И все говорили: ну что, один танк у эстонцев, два танка у литовцев. А зачем? У них НАТО есть. А нам зачем? Мы только в августе 2020-го поняли, что люди в погонах – это та система, которая защитит государство.

Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Я считаю, что каждая страна, которая заявляет о своей независимости, самостоятельности, принятии решений, должна обеспечивать свою безопасность. А обеспечить безопасность без наличия современных, оснащенных всем необходимым Вооруженных Сил, просто невозможно, это просто миф. Поэтому я считаю, что сегодня у нас в стране создана такая военная организация государства, которая позволяет в полной мере обеспечить безопасность, защиту своих граждан, а также отстоять территориальную целостность и конституционный строй своей страны. Кирилл Казаков:

Наши беглые (тогда мы их называли либералами, оппозиционерами) говорили: зачем столько денег тратить на милицию, спецслужбы, на этих людей в погонах, которых не видно и которые непонятно что делают? Мы же увидели, что они делают. Сергей Андреев:

Есть такое понятие, которое нельзя пощупать руками. Весь силовой блок – милиция, пограничники, Вооруженные Силы, другие силовые структуры – создает единственный продукт, который не создает никто. Они создают такой продукт, который называется «безопасность». Если бы не было силового блока, не было бы этого понятия. А если нет безопасности, соответственно, говорить о развитии экономики, демократии, социальной сферы нецелесообразно. Кирилл Казаков:

То есть это что-то наподобие страховки в экономике? Вы можете что-то делать, понимая, что у вас будет защита. Сергей Андреев:

Силовой блок обеспечивает мирный труд и жизнь своих граждан. Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я хочу добавить еще, что безопасность – категория невидимая, а ведь она стоит дорого. И то, что мы имеем как само собой разумеющееся, мы просто очень корректно своему населению вообще не объясняли, а что это вообще стоит в денежном эквиваленте. Потому что мы-то привыкли, другие страны – приезжают в Беларусь, безопасность как бренд нашей страны. Это само собой разумеющееся. Алена Сырова, СТВ:

А сколько это стоит? Алла Веруш:

Наши военные и МВД – очень скромные люди. Они никогда не выпячивают, никогда не говорят о себе.