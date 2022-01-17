Аналитик БИСИ: «Безопасность – категория невидимая, а ведь она стоит дорого»

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Еще в 1990-е годы нам вдруг заявляли: зачем нам сильная армия? Мы в конце концов станем либеральной страной Европы, войдем в блок НАТО, нас будет кто-то защищать. Мы смотрели примеры и даже юмористические карикатурные примеры, когда, например, на параде в Риге участвовали надувные танки. И все говорили: ну что, один танк у эстонцев, два танка у литовцев. А зачем? У них НАТО есть. А нам зачем? Мы только в августе 2020-го поняли, что люди в погонах – это та система, которая защитит государство.
Сергей Андреев, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Я считаю, что каждая страна, которая заявляет о своей независимости, самостоятельности, принятии решений, должна обеспечивать свою безопасность. А обеспечить безопасность без наличия современных, оснащенных всем необходимым Вооруженных Сил, просто невозможно, это просто миф. Поэтому я считаю, что сегодня у нас в стране создана такая военная организация государства, которая позволяет в полной мере обеспечить безопасность, защиту своих граждан, а также отстоять территориальную целостность и конституционный строй своей страны.
Кирилл Казаков:
Наши беглые (тогда мы их называли либералами, оппозиционерами) говорили: зачем столько денег тратить на милицию, спецслужбы, на этих людей в погонах, которых не видно и которые непонятно что делают? Мы же увидели, что они делают.
Сергей Андреев:
Есть такое понятие, которое нельзя пощупать руками. Весь силовой блок – милиция, пограничники, Вооруженные Силы, другие силовые структуры – создает единственный продукт, который не создает никто. Они создают такой продукт, который называется «безопасность». Если бы не было силового блока, не было бы этого понятия. А если нет безопасности, соответственно, говорить о развитии экономики, демократии, социальной сферы нецелесообразно.
Кирилл Казаков:
То есть это что-то наподобие страховки в экономике? Вы можете что-то делать, понимая, что у вас будет защита.
Сергей Андреев:
Силовой блок обеспечивает мирный труд и жизнь своих граждан.
Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я хочу добавить еще, что безопасность – категория невидимая, а ведь она стоит дорого. И то, что мы имеем как само собой разумеющееся, мы просто очень корректно своему населению вообще не объясняли, а что это вообще стоит в денежном эквиваленте. Потому что мы-то привыкли, другие страны – приезжают в Беларусь, безопасность как бренд нашей страны. Это само собой разумеющееся.
Алена Сырова, СТВ:
А сколько это стоит?
Алла Веруш:
Наши военные и МВД – очень скромные люди. Они никогда не выпячивают, никогда не говорят о себе.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
А сколько может стоить человеческая жизнь? Разве можно эти вещи взвесить? Когда люди говорят: а зачем? Честно говоря, для меня просто глупо отвечать на этот вопрос, дабы не становиться вторым дураком. Потому что человек, который задает вопрос: «Для чего нам столько денег тратить на внутренние войска и армию?» – это полнейший глупец, о чем с ним можно разговаривать? Должно быть хотя бы базовое образование, чтобы с тобой можно было общаться на эту тему и пытаться тебе рассказать. А когда он задает вопрос: а зачем? Это полностью пустота. Я всегда говорил, что медики производят самый дорогой в мире продукт – здоровье, а военные производят еще дороже в мире продукт – это жизнь. А как ее можно измерить? Как можно измерить, сколько стоит человеческая жизнь? Она бесценна. Денег надо вкладывать столько, сколько необходимо, чтобы мы, живущие в Беларуси, чувствовали себя в безопасности.
Кирилл Казаков:
Союз, ОДКБ, наше участие. Наши взносы, покупка вооружения – это все-таки вклад в будущее?
Дмитрий Шевцов:
Это дивиденды, конечно, это обеспечение этого будущего.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Небольшой исторический анекдот по поводу стоимости. Был царь Александр III, большой такой. И в Европе опять запахло войной, на Балканах что-то, Польша и так далее. И он специально, зная, что это услышат западные послы, сказал: «всю казну на войну». И ударил по столу. Все мгновенно рассосалось. Примерно то же самое произошло сейчас. То есть мы сделали «всю казну на войну», мы решительно идем, будем там, защитим братский Казахстан. Все рассосалось. Так и надо действовать.
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