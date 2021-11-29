Вадим Боровик: «Белорусы, поймите, даже те, кто заблуждались, никто на вас не смотрит как на врагов, изгоев»

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я так понимаю, что нашим беглым дата референдума – это последний край. А когда следующий край у них появится, никто не знает.
Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мы должны показать, что у нас идет здоровый, спокойный политический процесс. Мы вообще живем в интересное время. Мы созрели к переменам. Наше государство показывает, как это можно спокойно, цивилизованным путем, рассудительно, без всякой чрезвычайности, без хождений на улицы, спокойно разработать, адаптировать политическую систему, уравновесить органы власти, сделать более гибкой политическую систему. И все это сделать тихо, спокойно, рассудительно, как мы это всегда и делали. Важно, чтобы наше население это понимало, что тут нет проигравших, победивших. Мы живем во времена, когда мы спокойно свой политический процесс адаптируем под тот запрос общества, который должен быть.
Вадим Боровик, политолог:
Ваша мысль золотая, мы не против кого-то делаем. Белорусы, поймите, даже те, кто заблуждались, никто на вас не смотрит как на врагов, изгоев. Просто станьте в мирные ряды нашей родины. Давайте мирно созидать и совершенствовать, а не ломать.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Устали от политического мошенничества.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня приходишь в коллектив, у людей умиротворение, когда с ними разговариваешь даже о предстоящих изменениях в Конституцию. Ты говоришь о том, какие принимаются законопроекты, как у нас сегодня развивается экономика, несмотря на санкции. Как бы это сложно ни звучало. Сегодня буквально на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей был отчет вице-премьера, как раз таки тема сельского хозяйства. Мы не просто себя обеспечиваем продуктами питания, у нас обеспечена продовольственная безопасность. Мы еще обеспечиваем 116 стран, с которыми идет экспорт. Мы сегодня говорим о том, что можно жить. Люди с выдохом говорят: «Наконец-то».
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