Вадим Боровик: «Белорусы, поймите, даже те, кто заблуждались, никто на вас не смотрит как на врагов, изгоев»

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я так понимаю, что нашим беглым дата референдума – это последний край. А когда следующий край у них появится, никто не знает.

Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы должны показать, что у нас идет здоровый, спокойный политический процесс. Мы вообще живем в интересное время. Мы созрели к переменам. Наше государство показывает, как это можно спокойно, цивилизованным путем, рассудительно, без всякой чрезвычайности, без хождений на улицы, спокойно разработать, адаптировать политическую систему, уравновесить органы власти, сделать более гибкой политическую систему. И все это сделать тихо, спокойно, рассудительно, как мы это всегда и делали. Важно, чтобы наше население это понимало, что тут нет проигравших, победивших. Мы живем во времена, когда мы спокойно свой политический процесс адаптируем под тот запрос общества, который должен быть.