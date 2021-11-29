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Вадим Боровик: «Белорусы, поймите, даже те, кто заблуждались, никто на вас не смотрит как на врагов, изгоев»

29 ноября 2021 21:25
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Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Я так понимаю, что нашим беглым дата референдума – это последний край. А когда следующий край у них появится, никто не знает.  

Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
Мы должны показать, что у нас идет здоровый, спокойный политический процесс. Мы вообще живем в интересное время. Мы созрели к переменам. Наше государство показывает, как это можно спокойно, цивилизованным путем, рассудительно, без всякой чрезвычайности, без хождений на улицы, спокойно разработать, адаптировать политическую систему, уравновесить органы власти, сделать более гибкой политическую систему. И все это сделать тихо, спокойно, рассудительно, как мы это всегда и делали. Важно, чтобы наше население это понимало, что тут нет проигравших, победивших. Мы живем во времена, когда мы спокойно свой политический процесс адаптируем под тот запрос общества, который должен быть.  

Вадим Боровик: «Белорусы, поймите, даже те, кто заблуждались, никто на вас не смотрит как на врагов, изгоев»-1

Вадим Боровик, политолог:  
Ваша мысль золотая, мы не против кого-то делаем. Белорусы, поймите, даже те, кто заблуждались, никто на вас не смотрит как на врагов, изгоев. Просто станьте в мирные ряды нашей родины. Давайте мирно созидать и совершенствовать, а не ломать.  

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Устали от политического мошенничества.  

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Сегодня приходишь в коллектив, у людей умиротворение, когда с ними разговариваешь даже о предстоящих изменениях в Конституцию. Ты говоришь о том, какие принимаются законопроекты, как у нас сегодня развивается экономика, несмотря на санкции. Как бы это сложно ни звучало. Сегодня буквально на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей был отчет вице-премьера, как раз таки тема сельского хозяйства. Мы не просто себя обеспечиваем продуктами питания, у нас обеспечена продовольственная безопасность. Мы еще обеспечиваем 116 стран, с которыми идет экспорт. Мы сегодня говорим о том, что можно жить. Люди с выдохом говорят: «Наконец-то».  

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Алла Веруш # Вадим Боровик # Виталий Уткин # Ирина Довгало # Игорь Петришенко # Фотофакт

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