«Мы в ОДКБ, у нас ядерная держава рядом. Думаю, хватит мозгов у политиков». Уткин ответил на вопрос о войне на границе

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы предполагаете, что так нагнетут ситуацию, что начнется на наших границах война? Условно говоря, нападут на нас.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что все помнят французского президента де Голля, когда он побыл у нас в гостях в СССР, Брежнев ему показал мощь советского оружия, сказал, что будем бомбить Париж, потому что там квартира блока НАТО. Будет точно такая история, если подойдет к накалу. Мы в ОДКБ, у нас ядерная держава рядом. Думаю, хватит мозгов у людей, которые политики, к тому же богатые. В Америке они это прекрасно понимают. Поэтому на такой шаг они не рискнут, зная силу характера нашего Президента и Владимира Владимировича Путина.