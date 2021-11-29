«Мы в ОДКБ, у нас ядерная держава рядом. Думаю, хватит мозгов у политиков». Уткин ответил на вопрос о войне на границе
Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы предполагаете, что так нагнетут ситуацию, что начнется на наших границах война? Условно говоря, нападут на нас.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что все помнят французского президента де Голля, когда он побыл у нас в гостях в СССР, Брежнев ему показал мощь советского оружия, сказал, что будем бомбить Париж, потому что там квартира блока НАТО. Будет точно такая история, если подойдет к накалу. Мы в ОДКБ, у нас ядерная держава рядом. Думаю, хватит мозгов у людей, которые политики, к тому же богатые. В Америке они это прекрасно понимают. Поэтому на такой шаг они не рискнут, зная силу характера нашего Президента и Владимира Владимировича Путина.
Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Хочу добавить, что мы услышали план А, он открыто был объявлен. Мы увидели, что в нем очень много от тех технологий, которые в августе 2020 года применялись. Поэтому мы предполагаем, какая может быть реакция. С другой стороны, не факт, что где-то нет плана Б. Этот план Б может сработать совершенно неожиданно. Мы понимаем, что есть много политических технологий, информационных технологий, тех, которые вместе объединены в одно целое. Мы видим, как они могут работать на консолидацию, на направление гражданской активности в совершенно другое русло. Поэтому нам все равно нужно быть в этом плане очень бдительными, потому что возможно наложение каких-то информационных поводов, триггеров. Вспомните август 2020-го, когда коронавирус наложился с такой агрессивной электоральной кампанией, создалось поле, сюда пришли технологии.
Алена Сырова, СТВ:
Поэтому важно выходить и говорить с людьми. Наш Президент говорит: говорите правду, какой бы она ни была.
Виталий Уткин:
И должны сказать, с чего начинали, что кровь на Тихановской, Латушко. Это они спровоцировали, подтолкнули людей.
Кирилл Казаков:
Могу вам ответить анекдотом, я сегодня утром его вычитал: БЧБ сидели на трубе, Б упала, Ч пропала, Б служила в КГБ. Это из истории того, что наши силовики скорее всего предполагают, какие шаги могут быть.
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