«Готовы, дождавшись этой стабильности, вернуться опять в эту страну». Что говорят афганцы, которые живут в Беларуси?

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Помимо наркотрафика, пресечение которого очень важно и беспокоит все государства мира, почему мы должны внимательно следить за развитием ситуации вокруг Афганистана? Опять же, где Беларусь, а где эта страна.

Алла Веруш, политолог:

Я немножко хочу еще добавить по поводу высказывания своего коллеги об идеально проведенной этой операции, поскольку есть некоторые сомнения. Они обусловлены определенными маркерами. Например, бегство спецназа в женской одежде. Неужели это входило в планы идеально проведенной операции? Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально». Подробности здесь. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

И привлечении украинского спецназа, чтобы привезти афганских сотрудников на борт. То есть никто не взялся за это. Алла Веруш:

Падающие афганцы с крыльев самолетов – я думаю, наверное, это не входило в план вывода. Если это была цивилизованная операция, то, наверное, это не входило в план. Потому что противопоставить мировое сообщество явным таким актом, который трудно вообще поддается оценке... Я не думаю, что американцы были в этом заинтересованы. По поводу вашего вопроса, хотела бы обратить внимание, почему мы должны беспокоиться. Во-первых, то, что сейчас происходит. Мне видится, что это отголоски какой-то когда-то определенной лени колониализма. Это имперская политика колониализма, которая сейчас, в современном мире, имеет, наверное, вид принудительного экспорта демократии. Мне почему-то кажется, что это очень напоминает.