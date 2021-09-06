«Готовы, дождавшись этой стабильности, вернуться опять в эту страну». Что говорят афганцы, которые живут в Беларуси?

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Помимо наркотрафика, пресечение которого очень важно и беспокоит все государства мира, почему мы должны внимательно следить за развитием ситуации вокруг Афганистана? Опять же, где Беларусь, а где эта страна.
Алла Веруш, политолог:
Я немножко хочу еще добавить по поводу высказывания своего коллеги об идеально проведенной этой операции, поскольку есть некоторые сомнения. Они обусловлены определенными маркерами. Например, бегство спецназа в женской одежде. Неужели это входило в планы идеально проведенной операции?
Военный аналитик: «Байден вывел войска не коряво. Он вывел их нормально». Подробности здесь.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
И привлечении украинского спецназа, чтобы привезти афганских сотрудников на борт. То есть никто не взялся за это.
Алла Веруш:
Падающие афганцы с крыльев самолетов – я думаю, наверное, это не входило в план вывода. Если это была цивилизованная операция, то, наверное, это не входило в план. Потому что противопоставить мировое сообщество явным таким актом, который трудно вообще поддается оценке... Я не думаю, что американцы были в этом заинтересованы. По поводу вашего вопроса, хотела бы обратить внимание, почему мы должны беспокоиться. Во-первых, то, что сейчас происходит. Мне видится, что это отголоски какой-то когда-то определенной лени колониализма. Это имперская политика колониализма, которая сейчас, в современном мире, имеет, наверное, вид принудительного экспорта демократии. Мне почему-то кажется, что это очень напоминает.
Кирилл Казаков:
Продолжение «Арабской весны»?
Алла Веруш:
Только другими способами. Почему нас это должно волновать? Во-первых, зона турбулентности, неспокойный регион, который создается на территории Афганистана, волнами расходится по другим государствам. В том числе это затрагивает интересы организации ОДКБ, в которую мы входим. Пусть мы там напрямую не соприкасаемся. Но там есть, скажем, силы реагирования на центральноазиатский регион – коллективные силы реагирования. Которые, кстати, сейчас – с 7 по 9 сентября – проводят учения. Я так полагаю, что они неспроста там проходят, эти учения.
Во-вторых, мне в субботу удалось встретиться с представителями афганского землячества в Республике Беларусь. И еще приехавшими из Англии, из Германии афганцами, которые приехали к нам, в Республику Беларусь, на отдых в один из самых замечательных у нас санаториев. И я вам хочу сказать, что это волна тех мигрантов, которые выехали еще до событий в Афганистане. Конечно, они там имеют определенные условия неплохие, проживание в Англии, в Германии. Но они с такой тоской и болью говорили о том, что происходит в Афганистане, что они, если там установится стабильность, хотят вернуться. Они очень связаны с семейными своими узами. Они хотят посмотреть, как в Республике Беларусь. И они готовы, дождавшись этой стабильности, вернуться опять в свою страну. И то же самое – наш представитель афганского землячества, который здесь живет, он женился. Это волна тех студентов, которые приехали здесь учиться, женились и создали здесь семьи. Знаете, они все собрались, настолько эмоционально все это воспринимали, что сегодня утром был мне звонок: «Алла Ивановна, у нас плохие новости. По-моему, Панджшер все-таки, ущелье, похоже, что сдался».
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