ЦИК проверил подписные листы: на пост Президента Беларуси будут претендовать 4 кандидата

Напомню, это «Картина мира» с Юрием Козиятко, продолжим программу темой номер один для Беларуси. Месяц остался до начала голосования. Выбирать будем Президента, для тех, кто не знает. Окончательный список кандидатов станет известен скоро, но уже сейчас понятно, что их будет не пять или восемь, а четверо. Или меньше… Четверым претендентам Центризбирком поставил «зачет» за собранные подписи. С подробностями – Ольга Коршун.

Предвыборная кампания в Беларуси в самом разгаре. В Центризбирком поступили документы потенциальных кандидатов на президентский пост. Ранее ЦИК подвел предварительные итоги инициативных групп, которые около месяца собирали подписи в поддержку выдвиженцев.

Преодолеть необходимый барьер в 100 тысяч смогли 4 потенциальных кандидата. Среди них Александр Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Николай Улахович и Татьяна Короткевич.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У Сергея Васильевича Гайдукевича процент недостоверных подписей около 2, такой же примерно у Короткевич Татьяны Николаевны, у Лукашенко Александра Григорьевича инициативная группа сработала более качественно – где-то 0,25 процента. И Николая Дмитриевича Улаховича инициативная группа допустила брак где-то примерно на 7 процентов.

Как пояснили в ЦИК, в подписных листах всех выдвиженцев были нарушения. Например, активисты, бывало, неправильно записывали номер паспорта или, случалось, один член семьи расписывался за всех домочадцев. Но это скорее единичные случаи.

Больше всего вопросов у Центризбиркома было к Виктору Терещенко. Около 35 процентов подписей, собранных его инициативной группой, оказались недостоверными. Сам потенциальный кандидат пока никак не комментирует ситуацию. По последним данным, он находится в больнице.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Если мы возьмем город Минск, то из 9 районов Минска только один район – Первомайский признал его подписи. Все остальные их полностью забраковали, потому что была сплошная фальсификация, когда указывались фамилии и паспортные данные несуществующих людей, указывались лица, которые, к сожалению, уже умерли или несовершеннолетние. И это не один, не два подписных листа – это сотни подписных листов.

В целом эксперты отмечают, что избирательная кампания проходит достаточно спокойно. В нашу страну продолжают прибывать международные наблюдатели. В Беларуси уже находятся около полусотни экспертов от ОБСЕ. Всего же на выборах Президента будут работать более 800 делегатов от ОБСЕ и СНГ. Тем не менее, пока прогнозы делать рано. Тот факт, что количество участников избирательной кампании сократилось вдвое – пикеты по сбору подписей проходили в поддержку 8 выдвиженцев, – специалисты оценивают позитивно.

Александр Синкевич, политолог:

Она проходит спокойно, цивилизовано. И это, кстати, выгодно отличает ее от предыдущей избирательной кампании, когда многим казалось, что избирательная кампания превращается в балаган из-за большого количества кандидатов. Сейчас, мне кажется, общество и политики сделали выводы из предыдущей избирательной кампании, и настрой идет уже более конструктивный.

Алла Веруш, кандидат политических наук:

Хорошо, что это будет конкурентная борьба. То что их становится меньше – борьба будет более концентрированной, более насыщенной. Я всегда говорю, что народ – высокоточный компьютер. Нельзя говорить, что народ ничего не понимает – он все прекрасно понимает, он все проанализирует и, особенно в условиях глобальной нестабильности, сделает правильный выбор.

Кстати, подписные листы – не единственное, что подлежит проверке. Потенциальные претенденты рассекретят и свои доходы. Эти данные будут обнародованы в СМИ.

Регистрацию кандидатов ЦИК проведет 10 сентября. После этого официальные уже претенденты на высший пост в стране смогут полноценно заняться агитацией.