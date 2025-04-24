Сквозь пекло! Как бойцы Красной армии водружали знамя над Рейхстагом? Рассказала дочь Егорова

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Красное знамя над Рейхстагом – в проекте СТВ «Символы Победы». Один из героев, который прошел пекло последних боев и в составе знаменной группы водрузил штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии на купол Рейхстага, был отец Ирины Михайловны, Герой Советского Союза Михаил Егоров.

Ирина Дорожкина, дочь Героя Советского Союза Михаила Егорова:

В группу знаменосцев входили Егоров, Кантария, их политрук Алексей Берест, сопровождали их автоматчики. Если на первом этаже автоматчиков было 202 человека, то на крышу вышло только 18. Вот эти вот три этажа и крыша – это осталось у людей последним шагом. Обидно дойти было до Рейхстага и умереть на последних этих метрах. Наши ребята форсировали реку Шпрею, прошли Королевскую площадь. Что такое Королевская площадь? 360 метров открытого пространства перед Рейхстагом. Спрятаться было негде, то есть шли сплошной стеной. Вот эта площадь была вся залита кровью. Но все прекрасно понимали, что вот она – последняя точка, чтобы закончить эту страшную войну.

Штурмовали Рейхстаг несколько раз. Только третья атака увенчалась успехом. Предназначенный для водружения флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта был установлен на крыше Рейхстага 30 апреля в 22 часа по берлинскому времени. Это было четвертое по счету знамя из установленных на крыше здания. Первые три были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить закрепленное на восточной крыше знамя, водруженное Егоровым, Кантарией и Берестом. Этот путь каждый из знаменосцев прошел, преодолевая неимоверные усилия, где грань между жизнью и смертью была чрезвычайно тонка. Ирина Дорожкина:

Что такое купол? Это 25 метров высота, железная обрешетка, которая была застеклена. Естественно, от военных действий стекла были разбиты, и им пришлось вживую поднимать свой вес по вот этой решетке 25 метров. В один из моментов, когда поднимался Егоров, одна из заклепок лопнула, и он вообще повис над этой бездной, а горел уже центральный зал. То есть малейшее легкое ранение – и все, человека нет. Потом уже, когда они спустились вниз, военный корреспондент Лазарь Маграчев описывал так, что у знаменосцев изо рта, из ушей, из носа текла кровь, а руки одного и второго представляли собой кровавое месиво. Еще посмотрели, что у Егорова была пробита брючина, но ногу не зацепило – вот это спасло ему жизнь, а у Кантария была пробита пилотка – ровно 4 сантиметра над головой. То есть вот эти сантиметры спасли ребятам жизни.