Боровик о референдуме: не дай бог ты сделаешь «гармошку» на участке – минимум 15 суток

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я хочу добавить, что нынешняя ситуация, благодаря нашим серьезным, активным, продуманным действиям, когда мы сделали выводы из августа 2020 года, даже в правовом поле очень серьезно отличается. Посмотрите, насколько оно стало упорядочено. По крайней мере, мы сейчас видим, что четко прописана красная черта, куда уже заходить нельзя. Никому не запрещено заниматься политикой. Но теперь уже в правовом поле есть определенные нормы, которые говорят: есть деструктивная деятельность, есть беспредел, когда люди выходят на улицу, а есть спокойный, нормальный политический процесс. И референдум – это как раз таки возможность нашим гражданам без посредников… Эта форма демократичнее любой демократии. Приходите сами, не через каких-то там посредников, выразите свою волю и участвуйте в госуправлении.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы говорите, что у нас сейчас другая законодательная база. Я с вами полностью согласен, потому что, действительно, очень многие понесли уже ответственность за те слова, которые есть в Telegram-каналах, за те действия, которые совершили на улице. Но когда я читал эти же Telegram-каналы, оппозиционные сайты, деструктивные вещи (по долгу работы это нужно делать для понимания ситуации), для меня сложилась такая история, что они откатили себя в начало мая 2020 года. И приблизительно по тому же плану, открыв ту же методичку Шарпа, сейчас будут выбирать какие-то избирательные участки, чтобы на них совершать провокации. Каким-то образом начнут прессовать политиков, журналистов.
Вадим Боровик, политолог:
Я говорю – на упреждение. Мы были добрыми тогда. Мы разрешили. Они сегодня в своих ток-шоу и когда интервью друг другу дают, признаются, что они устраивали карусели. Помню, спрашивает один: «Ты ходил создавать массовость?» – «Да, я восемь раз пришел проголосовать». Ребята, знайте, не дай бог ты сделаешь «гармошку» на участке – минимум 15 суток, это в лучшем случае и по большой льготе. А не дай бог рецидив и повторно – на 15 лет. Нечего здесь содействовать. Сегодня мы можем накануне этого референдума спокойно предупредить население: хотите волеизъявление – законно голосуйте. Но начинать вот эти опросы (незаконные, не согласованные с Центральной избирательной комиссией), кого-то агитировать, не дай бог какие-то карусели – все, ребята, будете отвечать. Вы и так нам нанесли ущерб своими санкциями. Вы и так еще не рассчитались за санкции. Вы еще хотите не дать нам провести законную кампанию? Мы ее проведем. Сегодня просто мы надеемся на здравомыслие белорусов, ведь вот этой вот пены было 1,5 %, они просто сильно активно себя вели. Мы успокоили пену, остальные успокоились. В большинстве своем белорусы – мирные люди (в гимне поется). Мы проведем как мирные люди наш референдум.
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