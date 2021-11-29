Боровик о референдуме: не дай бог ты сделаешь «гармошку» на участке – минимум 15 суток

Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я хочу добавить, что нынешняя ситуация, благодаря нашим серьезным, активным, продуманным действиям, когда мы сделали выводы из августа 2020 года, даже в правовом поле очень серьезно отличается. Посмотрите, насколько оно стало упорядочено. По крайней мере, мы сейчас видим, что четко прописана красная черта, куда уже заходить нельзя. Никому не запрещено заниматься политикой. Но теперь уже в правовом поле есть определенные нормы, которые говорят: есть деструктивная деятельность, есть беспредел, когда люди выходят на улицу, а есть спокойный, нормальный политический процесс. И референдум – это как раз таки возможность нашим гражданам без посредников… Эта форма демократичнее любой демократии. Приходите сами, не через каких-то там посредников, выразите свою волю и участвуйте в госуправлении.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы говорите, что у нас сейчас другая законодательная база. Я с вами полностью согласен, потому что, действительно, очень многие понесли уже ответственность за те слова, которые есть в Telegram-каналах, за те действия, которые совершили на улице. Но когда я читал эти же Telegram-каналы, оппозиционные сайты, деструктивные вещи (по долгу работы это нужно делать для понимания ситуации), для меня сложилась такая история, что они откатили себя в начало мая 2020 года. И приблизительно по тому же плану, открыв ту же методичку Шарпа, сейчас будут выбирать какие-то избирательные участки, чтобы на них совершать провокации. Каким-то образом начнут прессовать политиков, журналистов.