«Агрессивных молодых людей только 3%». Что говорит аналитик БИСИ о поведении молодёжи в августе 2020-го?

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу « По существу ».

Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

А можно немного науки добавить по молодежи? Это такая прицельная статистика, по которой мы можем хотя бы ориентировочно представлять, как молодежь себя будет вести в предстоящий референдум. Есть исследование Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ, по заданию БИСИ провел опрос в декабре 2020 года, когда была еще достаточно активная, серьезная фаза. Был задан интересный вопрос, он звучал так: «Как вы описываете свой опыт участия в протестном движении в августе 2020 года?» Острых, серьезных, достаточно агрессивных молодых людей только 3 %. Это те, которые говорят, что постоянно участвовали.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Все поменялось наоборот, если брать их высказывания.