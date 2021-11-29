«Агрессивных молодых людей только 3%». Что говорит аналитик БИСИ о поведении молодёжи в августе 2020-го?

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Алла Веруш, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
А можно немного науки добавить по молодежи? Это такая прицельная статистика, по которой мы можем хотя бы ориентировочно представлять, как молодежь себя будет вести в предстоящий референдум. Есть исследование Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ, по заданию БИСИ провел опрос в декабре 2020 года, когда была еще достаточно активная, серьезная фаза. Был задан интересный вопрос, он звучал так: «Как вы описываете свой опыт участия в протестном движении в августе 2020 года?» Острых, серьезных, достаточно агрессивных молодых людей только 3 %. Это те, которые говорят, что постоянно участвовали.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Все поменялось наоборот, если брать их высказывания.
Алла Веруш:
Они говорят: да, мои способы борьбы достаточно агрессивные, они против сохранения стабильности и порядка. Есть протестующий тип (выделили социологи) – их 11 %. Их объединяет желание перемен, они не всегда участвовали, иногда участвовали, сейчас присматриваются. 11 % – любопытствующий тип. Это те, которые приходили раз или два поучаствовать в акции протеста, селфи сделать и показать, что они являются активными участниками процесса. Интересный тактический тип молодежи – их 10,5 % – они отвечают так: мы не участвовали, но планируем участвовать, если вдруг повернется так ситуация, что я захочу в ней поучаствовать. Но 37 % молодежи (социологи их назвали конформный тип): не участвовал, не планирую участвовать, потому что боюсь за жизнь, свободу, боюсь последствий. Они явно не демонстрируют свою позицию, но присматриваются. Либо не понимают. 28 % – патриотический тип, который не участвовал и не планирует участвовать, потому что имеют совершенно другую гражданскую позицию. Они доверяют органам власти, госуправления и не совсем доверяют оппозиции, источникам информации.
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