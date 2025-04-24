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Белорус Алексей Грибко выиграл международный турнир по современному пятиборью Кубок Дружбы

24 апреля 2025 17:50
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Алексей Грибко выиграл международный турнир по современному пятиборью Кубок Дружбы среди парней до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус к заключительному виду – бегу со стрельбой – подошел с четвертым результатом, но по ходу лазер-рана смог улучшить свои позиции. Уже к первому огневому рубежу он успел догнать конкурентов. В середине дистанции отечественный спортсмен заметно оторвался от преследователей. И финишировал в одиночестве. Как итог – золото соревнований. Остальные представители нашей команды остались без пьедестала. Напомним, накануне серебряную медаль у девушек завоевала наша Николь Гулевич.

# Спортивные соревнования

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