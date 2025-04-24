На мероприятиях только копия – съёмочной группе СТВ разрешили вживую увидеть оригинал Знамени Победы

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал. Красное знамя над Рейхстагом – в проекте СТВ «Символы Победы».

В хранилище Центрального музея Вооруженных сил России находится оригинал, водруженный над Рейхстагом. Только увидеть подлинное Знамя Победы практически невозможно. Реликвию с особым статусом берегут как зеницу ока. Для нашего телеканала сделали исключение в честь 80-летия Великой Победы.

Владимир Лукин, заместитель директора по экспозиционной и выставочной работе Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации:

В 2007 году был издан закон Российской Федерации в мае о том, что данный штурмовой флаг объявляется государственной реликвией. Ей определено место хранения в Центральном музее Вооруженных сил. На все мероприятия, которые возможны, включая даже музейные экспозиции, выставляется копия этого знамени. А вынос знамени из хранилища музея производится только по личному разрешению президента Российской Федерации. Вот такой статус у этого знамени, у этой государственной реликвии.

Вот уже несколько лет главный символ Победы хранится в особых условиях. Специальная стеклянная витрина не пропускает ультрафиолетовые лучи. Внутри поддерживается постоянная температура и влажность воздуха. Владимир Лукин:

Это знамя выполнено не из самого лучшего материала, поскольку это просто штурмовой флаг периода войны. Условия какие? Во-первых, оно должно находиться в горизонтальном положении. Во-вторых, стол витрины, который специально изготовлен для хранения этого знамени, имеет климатическую установку, и внутри нее поддерживается температурно-влажностный режим в соответствии с требованиями сохранности изделий из ткани. При детальном рассмотрении реликвии можно увидеть, что полотнище нецельное, отсутствует небольшой лоскут нижней кромки знамени, длиной 73 сантиметра, шириной 3. Существует несколько версий того, куда делся фрагмент знамени.