Новости по тегу #Алина Трус

Работники ОСВОД регулярно проводят профилактические мероприятия с отдыхающими, дежурят сутками.
Специалисты рекомендуют готовить ребенка к новому заранее, но аккуратно и не спеша.
Чтобы защититься от укусов кровопийц, при посещении лесов и парков надевайте светлую однотонную одежду, максимально прикрывающую руки и ноги. Не забывайте о головном уборе и репеллентных средствах.
Экспозицию приурочили к Году белорусской женщины. Произведения советского и постсоветского периодов отличаются колоритом и понятными смыслами.
Занятия проводят на шести площадках в разных районах столицы. Вы можете выбрать подходящую для вас локацию, вид активности и записаться уже сейчас.
Это не классический опрос, а, скорее, интерактив для современной молодежи. Новинку называют высокотехнологичным зеркалом.
В период купального сезона у нас выставлено 20 сезонных постов, 6 из которых находятся в местах, запрещенных для купания.
«Это история наша. Мы должны ее изучать. Вопреки всему мы должны беречь ее, сохранять и передавать. Показывать, как это было реально».
Для Татьяны Петух народные ремесла – дело всей жизни. Каждым она владеет в совершенстве и с удовольствием делится интересными фактами.
Можно уберечь себя от нежелательных угроз. Важно лишь помнить несколько простых правил. Не поджигайте сухую траву у дома и не оставляйте костры без присмотра.
В центре коррекционно-развивающего обучения действуют разные направления. Среди основных – работа ресурсного центра по вопросам воспитания детей с расстройствами аутистического спектра.
Цветочные украшения начали коллекционировать, и так возникла новая идея – составлять целые композиции.
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