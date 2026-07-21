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Новости по тегу #Алина Трус

Спасены 95 человек – о происшествиях на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД
21 июля 2026 12:56

Спасены 95 человек – о происшествиях на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД

Как мягко подготовить ребенка к школе – советы для родителей будущих первоклассников
10 июля 2026 10:40

Как мягко подготовить ребенка к школе – советы для родителей будущих первоклассников

Поджидают в неожиданных местах – как обезопасить себя от укуса клеща
20 июня 2026 20:03

Поджидают в неожиданных местах – как обезопасить себя от укуса клеща

Выставка живописи и скульптуры «Она» – побывали в Художественной галерее Михаила Савицкого
17 июня 2026 11:28

Выставка живописи и скульптуры «Она» – побывали в Художественной галерее Михаила Савицкого

Заменят абонемент в зал – второй сезон проекта «Спорт для всех» проходит в Минске
10 июня 2026 11:18

Заменят абонемент в зал – второй сезон проекта «Спорт для всех» проходит в Минске

VR-очки вместо привычных тестов – как современные методы профориентации помогут с выбором профессии
03 июня 2026 15:11

VR-очки вместо привычных тестов – как современные методы профориентации помогут с выбором профессии

Купальный сезон – о безопасности на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД
21 мая 2026 11:29

Купальный сезон – о безопасности на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД

«Пока мы их помним, они живы» – поговорили с участниками военно-исторических реконструкций
14 мая 2026 06:26

«Пока мы их помним, они живы» – поговорили с участниками военно-исторических реконструкций

Соломоплетение и вытинанка – секретами мастерства поделилась народный мастер
06 мая 2026 12:50

Соломоплетение и вытинанка – секретами мастерства поделилась народный мастер

Как безопасно сжигать сухую траву и мусор – узнали в МЧС
08 апреля 2026 10:30

Как безопасно сжигать сухую траву и мусор – узнали в МЧС

От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС
02 апреля 2026 11:26

От диагностики до коррекции – побывали в центре комплектной помощи детям с РАС

Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси
24 марта 2026 12:18

Хит этой весны! Вот как создают цветочные броши, покорившие хендмейд-маркеты Беларуси