Выставка живописи и скульптуры «Она» – побывали в Художественной галерее Михаила Савицкого

Экспозицию приурочили к Году белорусской женщины. Произведения советского и постсоветского периодов отличаются колоритом и понятными смыслами. В бытовых зарисовках показаны личные качества героинь. Они самореализованы и активны.

Алина Трус, корреспондент: Вдохновение женскими образами. В Художественной галерее Михаила Савицкого проходит выставка работ именитых мастеров. Героини полотен и скульптур – представительницы совершенно разных профессий, характеров и судеб.

Анна Лось, научный сотрудник Музея истории города Минска: Многогранность образа женщины достигается за счет того, что используется как портреты, так и тематические картины.

Анна Лось: Зритель может увидеть женщин самых разных профессий – от водителей трамваев, как, например, на картине Людмилы Измайловой

Выставочный зал дополнили визуальным рядом образов из фондовых коллекций Музея истории города Минска. Необычные наряды стали частью композиции и подсказкой для современных девушек.

Алина Трус:

Удивительно, как белоруски предсказывали моду. Деним, приталенные силуэты сейчас встречаются на модных показах, в модных журналах. Посмотрите, какое трендовое платье в сочетании джинса с красным цветом.

Следили за модой и задавали тренды. Ранее женщины предпочитали шить одежду самостоятельно. Не обязательно было идти в ателье. У многих дома стояла швейная машинка. Каждая модница предпочитала создавать что-то яркое и уникальное. Такая гибридная одежда из разных тканей становилась частью повседневности.