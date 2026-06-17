Выставка живописи и скульптуры «Она» – побывали в Художественной галерее Михаила Савицкого
Алина Трус, корреспондент:
Вдохновение женскими образами. В Художественной галерее Михаила Савицкого проходит выставка работ именитых мастеров. Героини полотен и скульптур – представительницы совершенно разных профессий, характеров и судеб.
Экспозицию приурочили к Году белорусской женщины. Произведения советского и постсоветского периодов отличаются колоритом и понятными смыслами. В бытовых зарисовках показаны личные качества героинь. Они самореализованы и активны.
Анна Лось, научный сотрудник Музея истории города Минска:
Многогранность образа женщины достигается за счет того, что используется как портреты, так и тематические картины.
Анна Лось:
Зритель может увидеть женщин самых разных профессий – от водителей трамваев, как, например, на картине Людмилы Измайловой
Анна Лось:
До женщин-строителей, штукатурщиц на фоне минских сооружений 1970-х годов – картина «Бригада» Федора Барановского.
Выставочный зал дополнили визуальным рядом образов из фондовых коллекций Музея истории города Минска. Необычные наряды стали частью композиции и подсказкой для современных девушек.
Алина Трус:
Удивительно, как белоруски предсказывали моду. Деним, приталенные силуэты сейчас встречаются на модных показах, в модных журналах. Посмотрите, какое трендовое платье в сочетании джинса с красным цветом.
Следили за модой и задавали тренды. Ранее женщины предпочитали шить одежду самостоятельно. Не обязательно было идти в ателье. У многих дома стояла швейная машинка. Каждая модница предпочитала создавать что-то яркое и уникальное. Такая гибридная одежда из разных тканей становилась частью повседневности.
Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Джинсы пошиты из настоящих джинсов мужских «Пирамид». Многие помнят наименование из 80-90-х. Их начали возить в Советский Союз. Нужно было как-то ухищриться их найти, во-первых. Во-вторых, подогнать под себя. Далее такая интересная двухсоставная блузка. Самое интересное – это кожаная сумка. Сейчас, мне кажется, среди молодежи и среди профессиональных фешн-дизайнеров в моде апсайклинг. То есть, когда из чего-то, что уже было в употреблении, создается что-то совершенно новое, какой-то совершенно новый дизайн. Тут как раз таки пример апсайклинга.
Подробности в видео.