Как мягко подготовить ребенка к школе – советы для родителей будущих первоклассников

Алина Трус, корреспондент:

До первого звонка остается чуть больше месяца, и в воздухе уже витает то самое особое волнение. У первоклассников впереди первые уроки и учитель, новые друзья, а у родителей – бесконечные сборы и тихие переживания. Сегодня расскажем, как мягко подготовить ребенка к школе и превратить этот важный этап в приключение, а не в испытание.

Специалисты рекомендуют готовить ребенка к новому заранее, но аккуратно и не спеша. За пару месяцев до начала учебы будущему школьнику рекомендуется наладить режим сна, научиться вставать по будильнику и пробовать собираться в школу самостоятельно.

Наталья Федотова, начальник отдела центра Минского городского института развития образования, психолог:

Полтора-два месяца до школы важно сдвинуть режим на 15 минут каждые три дня, чтобы к первому сентября ребенок проснулся бодрым. Сбалансированный завтрак и прогулки – это не второстепенное. Навыки самообслуживания – это чувство компетенции. Самый частый стресс у первоклассника – это незадачки, неумение быстро переодеться на физкультуру или разобраться в пенале. Важно научить ребенка ориентироваться в пространстве школы.