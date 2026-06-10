Заменят абонемент в зал – второй сезон проекта «Спорт для всех» проходит в Минске

Алина Трус, корреспондент:

Летние тренировки под открытым небом каждые выходные. Даже дождь не помеха. Стартовал второй сезон проекта «Спорт для всех». Белорусы могут оценить 40 активных направлений абсолютно бесплатно.

Летние тренировки заменят абонемент в зал. Занятия проводят на шести площадках в разных районах столицы. Вы можете выбрать подходящую для вас локацию, вид активности и записаться уже сейчас. Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта «Спорт для всех», выбрать время и место понравившейся тренировки.