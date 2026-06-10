Прямой эфир

Заменят абонемент в зал – второй сезон проекта «Спорт для всех» проходит в Минске

10 июня 2026 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Заменят абонемент в зал – второй сезон проекта «Спорт для всех» проходит в Минске-1

Алина Трус, корреспондент:
Летние тренировки под открытым небом каждые выходные. Даже дождь не помеха. Стартовал второй сезон проекта «Спорт для всех». Белорусы могут оценить 40 активных направлений абсолютно бесплатно.

Летние тренировки заменят абонемент в зал. Занятия проводят на шести площадках в разных районах столицы. Вы можете выбрать подходящую для вас локацию, вид активности и записаться уже сейчас. Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта «Спорт для всех», выбрать время и место понравившейся тренировки.

Заменят абонемент в зал – второй сезон проекта «Спорт для всех» проходит в Минске-3

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:
Мы пересмотрели подход по выбору локаций. Ориентировались на то, чтобы локации находились как в местах большей проходимости, так и удобных логистических маршрутов. Если мы перечислим локации, это Яблоневый сквер возле станции метро «Восток», парк 50-летия Великого Октября тоже находится на линии метро, сквер у гостиницы «Беларусь». Сейчас мы находимся в парке Тивали, который тоже на линии метро.

Подробности в видео.

# Алина Трус # Павел Егоров # Спорт Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Фестивальный безвиз вводится для гостей и участников «Славянского базара в Витебске» с 4 по 31 июля
10 июня 2026 11:03

Фестивальный безвиз вводится для гостей и участников «Славянского базара в Витебске» с 4 по 31 июля

Сейм Литвы взялся за расторжение договора с Беларусью об упрощенном приграничном движении
10 июня 2026 10:48

Сейм Литвы взялся за расторжение договора с Беларусью об упрощенном приграничном движении

Вопросы развития молочной отрасли обсудили в Лиде под руководством премьер-министра Беларуси
10 июня 2026 10:43

Вопросы развития молочной отрасли обсудили в Лиде под руководством премьер-министра Беларуси