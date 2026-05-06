Соломоплетение и вытинанка – секретами мастерства поделилась народный мастер

В домах ремесел сохраняют традиции предков. Мастерят вытинанки, занимаются ткачеством и соломоплетением, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»
В домах ремесел сохраняют традиции предков. Мастерят вытинанки, занимаются ткачеством и соломоплетением, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Часами консультировались с профессиональными летчиками – как снимали фильм «Одно на двоих»
Для Татьяны Петух народные ремесла – дело всей жизни. Каждым она владеет в совершенстве и с удовольствием делится интересными фактами. Например, история белорусской вытинанки началась в XVI веке. Изначально ее использовали совсем не для украшения интерьера, а для документов. Такое оформление придавало особую важность.
Татьяна Петух, народный мастер Республики Беларусь:
Первые упоминания вытинанки – это были кустодии. Кустодия – это такая вырезка. Такой элемент вырезки, который использовался как охранная грамота. То есть такой был элемент из бумаги, из тонкой папиросной бумаги, который подкладывался под печать знатного вельможи. Потом ставилась сургучная печать. Если эта кустодия надрывалась – значит, документ вскрывали.
После ватинанки стали элементом декора. Необычные украшения называли фиранками – занавесками из бумаги или газет. На них изображали символичные симметричные узоры, которые притягивали удачу и благополучие.
Наряду с ватинанкой предки всегда ставили и соломоплетение. Ремесло берет свои истоки от стародавних обрядов, которые связывали с культом хлеба и плодородия. В коллекции Татьяны Петух десятки произведений из природного материала. Особое внимание отводилось оберегам. Самые известные – соломенные пауки. Такие подвесные украшения берегли дом от злых духов и нечистой силы.
Татьяна Петух:
У нас на Поставщине были распространены такие пауки, которые назывались соломоны. Эти пауки делались из соломки. Еще пауки менялись в зависимости от сезона. Это был такой зiмовы паук, который делался зимой на Коляды всей семьей. Каждый член семьи делал по такому маленькому квадратику. Потом бусинки, украшения – все это соединялось. Такой паучок панавал под крышей дома, где-то, наверное, до Пасхи.
Подробности в видео.