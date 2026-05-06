Соломоплетение и вытинанка – секретами мастерства поделилась народный мастер

В домах ремесел сохраняют традиции предков. Мастерят вытинанки, занимаются ткачеством и соломоплетением, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Для Татьяны Петух народные ремесла – дело всей жизни. Каждым она владеет в совершенстве и с удовольствием делится интересными фактами. Например, история белорусской вытинанки началась в XVI веке. Изначально ее использовали совсем не для украшения интерьера, а для документов. Такое оформление придавало особую важность.

Татьяна Петух, народный мастер Республики Беларусь:

Первые упоминания вытинанки – это были кустодии. Кустодия – это такая вырезка. Такой элемент вырезки, который использовался как охранная грамота. То есть такой был элемент из бумаги, из тонкой папиросной бумаги, который подкладывался под печать знатного вельможи. Потом ставилась сургучная печать. Если эта кустодия надрывалась – значит, документ вскрывали.

После ватинанки стали элементом декора. Необычные украшения называли фиранками – занавесками из бумаги или газет. На них изображали символичные симметричные узоры, которые притягивали удачу и благополучие.