VR-очки вместо привычных тестов – как современные методы профориентации помогут с выбором профессии

Алина Трус, корреспондент: Выбор профессии – важный шаг для каждого. Многие ребята задумываются о поступлении задолго до 11-го класса. Точно определиться с будущим помогают тесты на профориентацию.

Для Анны тестирование очень актуально. Девушка переходит в 10-й класс. Ей интересны разные профессии. Преуспевают в школе как в точных науках, так и в гуманитарных предметах. Сейчас рассчитывает получить полезную рекомендацию и точно определиться с будущим.

Анна Карпейко, учащаяся средней школы № 26 Минска имени З. Г. Колобанова:

Мне нравится довольно большое количество предметов – например, литература, математика, физика. Однако выбрать какой-то один конкретный довольно сложно. Я сейчас в девятом классе, поступать не планирую, буду до 11-го класса, но все равно хотелось бы выбрать уже свое направление – например, физмат или гуманитарное.

В помощь – VR-технологии. Это не классический опрос, а, скорее, интерактив для современной молодежи. Новинку называют высокотехнологичным зеркалом.