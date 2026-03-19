XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка – увидели редкие экспонаты и пообщались с издателями
Алина Трус, корреспондент:
Хотите совершить путешествие по 22 странам, не покидая столицы? Тогда вам на XXXIII Минскую международную книжную выставку. Здесь вы найдете книгу на любой вкус, а интерактивные площадки сделают ваше путешествие поистине особенным.
Для гостей подготовили насыщенную программу. Можно приобрести не только редкие издания, но и поучаствовать в мастер-классах, встретиться с авторами и даже почувствовать себя писателем. Главными темами литературного форума в этом году стали 35-летие Содружества Независимых Государств и Год белорусской женщины.
Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:
Люди разных поколений приходят сюда и интересуются самыми разными темами. Это краеведческая литература, литература по истории, научно-популярная. Это литература, которая связана с блюдами национальной кухни. Поэтому совершенно разные читатели. Я хочу сказать, что из года в год количество посетителей на книжной выставке увеличивается.
В рамках выставки традиционно представители разных стран знакомят поближе со своими культурными и литературными проектами. Удивляют эксклюзивными экземплярами. Находки для коллекционеров – подарочные издания мировой классики. Кожаный переплет, тиснение, золоченый обрез и уникальные иллюстрации. Книги с таким оформлением украсят любой книжный шкаф. Эстетам точно понравится.
Илья Захаренко, коммерческий директор издательства «Вита Нова»:
От Гомера, Шекспира до классики XX века – Булгаков, Цветаева. Наш покупатель – это состоявшаяся интеллигенция, которая выбирает красивую, умную книжку. Наши книжки представляют коллекционную ценность, потому что мы не переиздаем заканчивающиеся книжки. Книжка становится библиофильской редкостью. Многие люди начинают охоту за ними.
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