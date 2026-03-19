XXXIII Минская книжная выставка-ярмарка – увидели редкие экспонаты и пообщались с издателями

Алина Трус, корреспондент:

Хотите совершить путешествие по 22 странам, не покидая столицы? Тогда вам на XXXIII Минскую международную книжную выставку. Здесь вы найдете книгу на любой вкус, а интерактивные площадки сделают ваше путешествие поистине особенным.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Можно приобрести не только редкие издания, но и поучаствовать в мастер-классах, встретиться с авторами и даже почувствовать себя писателем. Главными темами литературного форума в этом году стали 35-летие Содружества Независимых Государств и Год белорусской женщины.