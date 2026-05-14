«Пока мы их помним, они живы» – поговорили с участниками военно-исторических реконструкций
Места боевых сражений для реконструкторов клуба «Поставский гарнизон» – это музей под открытым небом. Поэтому здесь каждый год вспоминают события минувшего столетия. Подготовка серьезная – пару дней, а то и неделю любители истории живут в окопах и землянках, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Сергей Казуро, руководитель реконструкторского клуба «Поставский гарнизон»:
Каждый реконструктор, я так считаю, что вживается в роль того, кого играет. Чтобы более представить это, нужно понимать, что это не просто роль. Это в какой-то отрезок времени истории человеческая судьба. Она имеет свои повороты – это все важно понимать. Мы воссоздаем, имеем право на ошибки, а они не имели права на ошибки. Ошибка – это жизнь. Одна из основных задач реконструкции – показать ценность человеческой жизни.
Военно-полевые выходы реконструкторы организовывают часто. Пора года не имеет значения. Штатское под запретом, исключительно боевая форма. Телефоны остаются дома, а еда готовится на костре.
Александр Кузнецов, краевед, волонтер реконструкторского клуба «Поставский гарнизон»:
Это история наша. Мы должны ее изучать. Вопреки всему мы должны беречь ее, сохранять и передавать. Показывать, как это было реально. Все-таки на территории района Поставского потери, которые район понес в годы Великой Отечественной войны, составляют около 8 тысяч. То есть это местные жители, которые были расстреляны. 1200 наших земляков, которые погибли на фронтах войны и в партизанском движении. Поэтому ради них. Пока мы их помним, они живы в нашей памяти.
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