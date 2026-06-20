Поджидают в неожиданных местах – как обезопасить себя от укуса клеща

Анастасия Горбачева, врач-эпидемиолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: Начало активности клещей наблюдается при температуре от плюс 5 градусов Цельсия. Наиболее активность они проявляют в диапазоне от плюс 10 до плюс 25 градусов Цельсия. Жара свыше 30 градусов снижает их активность. Традиционно в первый летний месяц наблюдается пик активности клещей, когда за медицинской помощью по поводу укусов обращаются около 7 тысяч человек.

Обезопасить себя все же можно. Чтобы защититься от укусов кровопийц, при посещении лесов и парков надевайте светлую однотонную одежду, максимально прикрывающую руки и ноги. Не забывайте о головном уборе и репеллентных средствах. Если все же после прогулки заметите на коже клеща, действовать стоит оперативно. Извлечь паразита можно дома самостоятельно, но еще лучше в травмпункте. Понадобится специальное устройство промышленного производства, нитевая петля или тонкий пинцет. Важно извлечь паразита целиком, место укуса обработать лучше спиртосодержащим раствором. После удаления клеща лучше сразу обратиться к врачу-инфекционисту, терапевту или педиатру для назначения профилактического лечения в течение 72 часов. Оно сразу обезопасит от агрессивных инфекций.

Подробности в видео.