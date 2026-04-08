Как безопасно сжигать сухую траву и мусор – узнали в МЧС

Алина Трус, корреспондент:

С приходом устойчивого тепла люди активно наводят порядки на своих придомовых территориях и сжигают прошлогоднюю сухую траву. Но такие генеральные уборки непредсказуемы. Работники МЧС сутками следят за обстановкой и фиксируют природные пожары благодаря многочисленным спутникам. Космический мониторинг помогает оперативно вычислить проблемные точки на карте. Их может быть сразу несколько. Данные поступают даже из самых труднодоступных, малонаселенных территорий. Счет на секунды. Небольшое возгорание из-за ветра стремительно превращается в огненную западню.

Валентина Белодедова, заместитель начальника отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РЦУРЧС МЧС Беларуси:

Пролетая над территорией нашей страны спутники делают снимки в инфракрасном спектре, что как раз определяет разницу температур. Понять, где может действовать пожар. Данные в МЧС поступают в автоматическом режиме в виде точек тепловых аномалий на карте. Доступны подразделениям МЧС на всех уровнях – от республиканского до местного. Можно уберечь себя от нежелательных угроз. Важно лишь помнить несколько простых правил. Не поджигайте сухую траву у дома и не оставляйте костры без присмотра. Лучше запасайтесь огнетушителем или ведром с водой. Спокойно наблюдайте за огнем.