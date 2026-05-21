Купальный сезон – о безопасности на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД
Алина Трус, корреспондент:
Все больше белорусов в теплую погоду выбирают отдых у воды. Сегодня в стране можно купаться на 500 пляжах. Спасатели всегда на чеку. Они проводят рейды и следят за безопасностью отдыхающих.
Мониторинги на суше и в воде. Ведь далеко не все отдыхающие соблюдают правила, а цена беспечности слишком высока.
Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:
В Минской городской организации ОСВОД в штатном режиме работает 8 спасательных станций и маневренно-поисковая группа. В период купального сезона у нас, конечно, выставлено 20 сезонных постов, 6 из которых находятся в местах, запрещенных для купания. 12 наблюдательных вышек на пляжах. В городе Минске действует 23 пляжа. Работа по очистке акватории 22 пляжей выполняется силами Минской городской организации ОСВОД.
Работники ОСВОД и МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия с отдыхающими. Дежурят сутками. В жару на пляже не протолкнуться. Минское море, Цнянка – эти локации популярны у минчан. Живописные места с лежаками, беседками и мангалами – все для комфортного отдыха. Некоторые выбирают стихийные места для купания. Так отдыхающие подвергают себе не меньшей опасности и в трезвом состоянии.
Андрей Синеговский, водолазный специалист центра водолазно-спасательной службы РОСН «ЗУБР»:
Категорически запрещается плавать не на оборудованных пляжах, заходить в воду, не зная грунта. Потому что под водой может оказаться как антропогенный мусор, так же какие-то поваленные старые деревья. Категорически запрещено прыгать в воду с различных пирсов, мостиков, каких-то самодельных сооружений. Не стоит забывать то, что подплывать к любым моторным лодкам, катерам, каким-то отдельно стоящим сооружениям тоже запрещается.
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