Купальный сезон – о безопасности на воде поговорили с официальным представителем ОСВОД

Алина Трус, корреспондент:

Все больше белорусов в теплую погоду выбирают отдых у воды. Сегодня в стране можно купаться на 500 пляжах. Спасатели всегда на чеку. Они проводят рейды и следят за безопасностью отдыхающих.

Мониторинги на суше и в воде. Ведь далеко не все отдыхающие соблюдают правила, а цена беспечности слишком высока.