Новости по тегу #Алина Мычко

Самая большая экспозиция – у нашей страны. Участвует свыше 440 различных компаний. И нам есть что показать!
Аппарат обеспечил страну независимым каналом связи и спутниковым телевещанием. Он превратил Беларусь из арендатора чужой орбитальной мощности в полноценную космическую державу, способную предоставлять аналогичные услуги другим государствам.
Программа позволяет собирать данные о стоимости товаров в магазинах всей республики в режиме 24 на 7 и, главное, оперативно реагировать, если ценники вдруг начинают зашкаливать.
Сегодня БГТУ вырос до одного из крупнейших образовательных учреждений страны. За последние годы здесь открылось более 10 новых специальностей.
Отечественные средства индивидуальной безопасности используют все силовые структуры нашей страны. На стендах представлены десятки образцов. Не менее широкий спектр новинок презентуют и наши ближайшие союзники.
У тех, кто не успеет ознакомиться с «Дорогой к Победе» 9 Мая, есть возможность пройти ее до 5 июля включительно.
Самый большой в мире эпос, последние экземпляры уникальных иранских изданий, мастер-классы и встречи с именитыми авторами. На книжной выставке-ярмарке в Минске открылся Международный квартал. Он объединил свыше двух десятков государств со всего земного шара.
«Марафон единства» после увлекательного путешествия по стране вернулся в столицу. За неделю у участников проекта будет возможность побывать во всех районах города и познакомиться с выдающимися земляками, свои двери распахнут предприятия города, а на производствах будут звучать любимые всеми песни.
«ШОС – это, прежде всего, сотрудничество в военной сфере, это безопасность, это противодействие терроризму».
Обеспечить страну собственными овощами в межсезонье по приемлемым ценам. Такую задачу ставил перед правительством Президент. В целом годовые объемы производства плодоовощной продукции удовлетворяют потребности внутреннего рынка.
В 2024 году было подано рекордное количество заявок – более 200. Однако в финал прошли только 40 лучших.
На этой ноте с Витебским регионом марафон прощается. Следующая остановка – Барановичи. Туда проект приедет уже на следующей неделе. Затем эстафету примет Брест.
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