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Новости по тегу #Алина Мычко

Масштабно, зрелищно, вкусно! Каким был 1-й день «Белагро-2026» – собрали самое яркое
02 июня 2026 17:06

Масштабно, зрелищно, вкусно! Каким был 1-й день «Белагро-2026» – собрали самое яркое

10 лет назад «Белинтерсат-1» стартовал с космодрома в Китае! Как сейчас работает спутник и какие проекты ждать ещё?
15 января 2026 18:01

10 лет назад «Белинтерсат-1» стартовал с космодрома в Китае! Как сейчас работает спутник и какие проекты ждать ещё?

Цены под усиленным вниманием – узнали, как контролируют продавцов в Беларуси
05 декабря 2025 17:19

Цены под усиленным вниманием – узнали, как контролируют продавцов в Беларуси

Кузница профильных кадров – Белорусский государственный технологический университет отмечает юбилей
04 декабря 2025 19:04

Кузница профильных кадров – Белорусский государственный технологический университет отмечает юбилей

Военные новинки из 6 стран – второй день Международной выставки вооружения
22 мая 2025 18:56

Военные новинки из 6 стран – второй день Международной выставки вооружения

Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной
09 мая 2025 14:46

Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной

От Азии до Латинской Америки – какие книги представлены на международной выставке в Минске?
13 марта 2025 19:25

От Азии до Латинской Америки – какие книги представлены на международной выставке в Минске?

Событие с невероятным масштабом! «Марафон единства» вернулся в Минск
20 января 2025 18:08

Событие с невероятным масштабом! «Марафон единства» вернулся в Минск

Членство Беларуси в ШОС способствует её оборонной и экономической безопасности – политэксперт
15 января 2025 18:52

Членство Беларуси в ШОС способствует её оборонной и экономической безопасности – политэксперт

Отечественные овощи круглый год – как в Беларуси выращивают летние культуры зимой?
02 января 2025 16:52

Отечественные овощи круглый год – как в Беларуси выращивают летние культуры зимой?

В Минске наградили победителей конкурса инновационных проектов
17 декабря 2024 17:49

В Минске наградили победителей конкурса инновационных проектов

Десятки голосов слились воедино! Как принимали «Марафон единства» в Орше?
07 декабря 2024 17:59

Десятки голосов слились воедино! Как принимали «Марафон единства» в Орше?