Отечественные овощи круглый год – как в Беларуси выращивают летние культуры зимой?

Беларусь – одна из немногих стран, которая обеспечила себе продовольственную безопасность. Поэтому в каждой семье всегда есть вкусные и качественные продукты, а на праздниках – изобилие блюд. И что важно, на столе всегда свежие фрукты и овощи, выращенные на своей земле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обеспечить страну собственными овощами в межсезонье по приемлемым ценам. Такую задачу ставил перед правительством Президент. В целом годовые объемы производства плодоовощной продукции удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Вопросы возникают только в период с ноября по апрель. Для их решения разработали стратегию развития тепличного овощеводства Беларуси на 2023-2027 годы. Хозяйства активно внедряют новые технологии, проводят масштабную модернизацию производств. Как обстоят дела сейчас? Алина Мычко побывала там, где урожай круглый год.

В эти дни работники комбината собирают только огурцы и зелень. В наших климатических условиях их выращивание зимой – процесс непростой и недешевый. Во-первых, помещение нужно дотопить до летней температуры и поддерживать ее круглосуточно. Затем обеспечить должный полив, питание, защитить от вредителей. Но и это не все. Примерно 60 % стоимости каждого килограмма овоща – это расходы на электроэнергию.

Алина Мычко, корреспондент:

Чтобы зимой превратиться из цветка вот в такой полноценный плод, огурцу необходимо от 12 до 14 дней, практически столько же, сколько и летом. При этом растение нуждается в досветке – не менее 20 часов.

С технологией досветки огурцы выращивают уже 10 тепличных хозяйств Брестской, Витебской, Минской областей и столицы. Для них государство снизило тариф на электроэнергию более чем на 20 %. Чтобы овощи были нам не только по вкусу, но и по карману. Модернизация продолжается.