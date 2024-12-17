В Минске наградили победителей конкурса инновационных проектов
Безглютеновые продукты питания, интеллектуальный робот, медицинские материалы на основе нанотехнологий и интеллектуальные тренажеры.
В Минске наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году было подано рекордное количество заявок – более 200. Однако в финал прошли только 40 лучших.
Подробности в материале Алины Мычко.
Не имеет аналогов в Беларуси. Это – про проекты победителей конкурса. В их числе, например, pin-диоды на основе арденида галлия. Это только звучит сложно, а в деле эти компоненты необходимы для работы микросхем. Импортозамещающий продукт, подобных которому нет ни у нас, ни в России, разработали в Минском НИИ радиоматериалов. Наши диоды, в отличие от обычных, способны работать в экстремальных условиях – при высоких, низких температурах и даже при воздействии радиации.
Павел Кратович, заместитель заведующего отраслевой лабораторией МЭМС и СВЧ Минского НИИ радиоматериалов:
Данная разработка применяется в устройствах радиолокации, систем передач связи, средств радиоэлектронной борьбы, радиоизмерительной техники, медицинской техники может применяться.
Илья Шрамов, инженер-технолог Минского НИИ радиоматериалов:
У нас уже есть ряд заказчиков из стран СНГ и России, которые заинтересованы в покупке приборов с нашими устройствами.
Призовое место – у команды Ильи Волынца. Студенты и школьники представили не один, а целую серию образовательных IT-новинок, которые призваны упростить изучение белорусского языка. В том числе деткам с ограничениями по зрению и слуху.
Илья Волынец, студент Белорусского государственного университета:
Распрацоўкай гэтага году з’яўляецца інтэрактыўны комплекс па фразеалогіі «Цуды з праявамі». Адметнасцю гэтага праекта з’яўляецца тое, што ён таксама дапамагае і вучням з парушэннямі зроку вывучаць беларускую мову. Так званай яго разынкай з’яўляецца NFC-слоўнік фразеалагізмаў. У ім, з дапамогай эфектаў дапоўненай рэальнасці, фразеалагізмы ажываюць, а праз NFC-складнік картак вучні могуць хутка атрымліваць заданні па фразеалогіі, каб замацоўваць свае веды на практыцы.
Эти проекты уже используют в практике две минские школы. А разработка команды БГУИР отлично прижилась в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Их продукт необходим пациентам, которые нуждаются в респираторной поддержке. Многое из того, что сейчас делает медик, устройство осуществляет самостоятельно.
Подробности в видео.