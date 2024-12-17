В Минске наградили победителей конкурса инновационных проектов

В Минске наградили победителей республиканского конкурса инновационных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году было подано рекордное количество заявок – более 200. Однако в финал прошли только 40 лучших.

Не имеет аналогов в Беларуси. Это – про проекты победителей конкурса. В их числе, например, pin-диоды на основе арденида галлия. Это только звучит сложно, а в деле эти компоненты необходимы для работы микросхем. Импортозамещающий продукт, подобных которому нет ни у нас, ни в России, разработали в Минском НИИ радиоматериалов. Наши диоды, в отличие от обычных, способны работать в экстремальных условиях – при высоких, низких температурах и даже при воздействии радиации.

Илья Шрамов, инженер-технолог Минского НИИ радиоматериалов:

У нас уже есть ряд заказчиков из стран СНГ и России, которые заинтересованы в покупке приборов с нашими устройствами.

Призовое место – у команды Ильи Волынца. Студенты и школьники представили не один, а целую серию образовательных IT-новинок, которые призваны упростить изучение белорусского языка. В том числе деткам с ограничениями по зрению и слуху.