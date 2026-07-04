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В Париже до +31, а в Риме малооблачно и до +33 – погода в Европе на неделю

04 июля 2026 18:02
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +31, а в Риме малооблачно и до +33 – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, воздух прогреется до +31, без осадков. В Вене установится облачная с прояснениями погода, термометры покажут +25, без существенных осадков. В Риме малооблачно, до +33, зонты не понадобятся. В Мадриде ожидается ясная погода и до +39, без осадков. 

В Париже до +31, а в Риме малооблачно и до +33 – погода в Европе на неделю-4

В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +24, будет переменная облачность, сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +25, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Афинах переменная облачность, +31, и тоже без осадков. 

В Париже до +31, а в Риме малооблачно и до +33 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе прогнозируют облачную с прояснениями погоду и до +20, пройдет кратковременный дождь. В Риге также облачно с прояснениями, термометры покажут +19, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. В Варшаве ожидается до +21, кратковременный дождь, возможна гроза. В Киеве до +21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. А в Москве будет облачно: термометры покажут +19, пройдет дождь.

# Погода

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