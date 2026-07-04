В Париже до +31, а в Риме малооблачно и до +33 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, воздух прогреется до +31, без осадков. В Вене установится облачная с прояснениями погода, термометры покажут +25, без существенных осадков. В Риме малооблачно, до +33, зонты не понадобятся. В Мадриде ожидается ясная погода и до +39, без осадков.

В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +24, будет переменная облачность, сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +25, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Афинах переменная облачность, +31, и тоже без осадков.