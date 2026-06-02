Масштабно, зрелищно, вкусно! Каким был 1-й день «Белагро-2026» – собрали самое яркое

В Беларуси громко, масштабно, зрелищно, вкусно! 2 июня стартовала Белорусская агропромышленная неделя – целое «созвездие» встреч, переговоров, презентаций, экспозиций про тех и для тех, кто знает толк в сельхозпроизводстве и выпуске продуктов питания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И далеко не только из нашей страны. География, как всегда, широка – экспонентов более 500. Центральная локация в этом «созвездии» – выставка «Белагро», крупнейшая экспозиция такого рода на всем евразийском пространстве. И если хотите, эдакий законодатель агропромышленной моды. Ведь именно сюда приезжают, чтобы оценить все новинки в АПК, показать себя и понять, а ты в тренде или нет. Но главное «послевкусие» выставки – и это в данном случае идеальная метафора – это впечатления о наших продуктах: натуральных, качественных, вкусных, разнообразных. И эта слава о том, что сделано в Беларуси, снова разлетится по миру. Хотя это лишь укрепление имиджа, который мы завоевывали десятилетиями.

А еще, конечно, агропромышленная неделя – это прекрасная возможность для нас, белорусов, получше присмотреться с своему, родному. Попробовать новинки на вкус, чтобы обязательно посоветовать друзьям и близким. А селфи на дегустации колбасы сегодня «рвут паблики». Пожалуй, и в этом тоже смысл масштабной экспозиции. Картинки с выставки – в репортаже Алины Мычко.

Крупнейший отраслевой форум «Белагро-2026» – главное событие агропромышленной недели. Экспозиция поражает масштабами – свыше 42 тысяч квадратных метров. Здесь можно увидеть абсолютно все – от умных комбайнов и беспилотных тракторов до передовых технологий в животноводстве и экоупаковке. Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В этом году очень постарался Минпром. 130 моделей минпромовских, порядка 30 – это новые модели. Подробности.

Самая большая экспозиция – у нашей страны. Участвует свыше 440 различных компаний. И нам есть что показать! Современная энергонасыщенная техника, комбайны, новые сорта сельхозкультур.

Только здесь пока можно увидеть «Булат» – первый отечественный томат-сливку. Пока такие помидоры экспортируют. Но уже скоро отечественный сорт может появиться на полках магазинов. Сейчас он проходит испытания.

Андрей Чайковский, заместитель генерального директора по производству НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Сливовидный отличается тем, что там более плотная мякоть. Поэтому хорошая пригодность к уборке, к механизированной уборке, для профессионального выращивания. И там вкусовые качества – другое отношение кислот и сахаров, немножко другой вкус, более сладкий.

Среди экспонентов выставки и предприятия – «Беловежские сыры». Производственные мощности компании расположены в самом экологически чистом районе страны, всего в 20 километрах от заповедной Беловежской пущи.

Такое уникальное географическое положение гарантирует безупречное качество продукции. Собственные фермы и предприятия поставляют на завод сырье исключительно экстра-класса. Ассортимент включает знаменитые твердые и мягкие сыры, нежную фету, а также высококачественное сливочное масло и полезное масло кхи. На стенде представлена и эксклюзивная новинка, которая поступит в серийное производство уже в течение ближайших двух месяцев.

Сергей Дробышевский, заместитель директора по развитию сельского хозяйства – исполняющий обязанности директора ОАО «Беловежские сыры»:

На сегодняшней выставке мы представляем новые продукты, высокобелковые продукты, так называемую десертную группу. Это пасты и так называемый белковый десерт, который планируем вводить на рынок. Это позволяет сегодня, с учетом того, что потребитель больше акцент ставит на белковые продукты и так называемого разового потребления, мы на это ставим акцент свой, чтобы расширять свою линейку продуктов, и смотрим сегодня, что потребляет покупатель.

На «Белагро» много премьер! Эта машина – уникальный самоходный кормосмеситель. Здесь реализована концепция «три в одном». Машина заменяет собой трактор, миксер и погрузчик, позволяя хозяйствам значительно экономить на покупке и обслуживании целого парка техники.

Андрей Партянков, генеральный директор ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга»:

До этого мы выпускали только прицепные кормораздатчики различной вместимости. А здесь же он с самозагружающиеся фрезой, что позволяет экономить как и человеческие ресурсы, так и качество приготовленного корма улучшается за счет дополнительного фрезерования. Пока это опытный образец. Через какое-то время мы его отдадим на испытания.

Передовые агрегаты работают в связке с национальным интеллектуальным софтом. Беларусь предлагает комплексное решение. К передовой технике прилагается интеллектуальное ПО. На выставке представлена одна из последних разработок наших специалистов – онлайн-карта полей. Система мгновенно фиксирует точную геолокацию машин, контролирует объемы выполненных работ и поминутно отслеживает затраченное время. Валентин Жарин, представитель консалтинговой компании:

Мы исключаем человеческий фактор влияния на результаты. Хозяйство видит реальную картину, успевает оно в агросроки или нет. Соответственно, упрощение для специалистов тому, что не надо никому звонить, уточнять постоянно, кого-то дергать, а система работает сама. И все эти данные можно собрать.