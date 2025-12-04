Кузница профильных кадров – Белорусский государственный технологический университет отмечает юбилей
Современные направления, которые можно изучить в Белорусском государственном технологическом университете, пользуются популярностью среди желающих быть полезными для стратегически важных отраслей экономики.
За качественным образованием в этот вуз едут не только со всей Беларуси – со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня на базе БГТУ работает более 40 кафедр, 5 колледжей, 8 отраслевых и 21 научно-исследовательская лаборатория.
О крупнейшей кузнице профильных кадров – репортаж Алины Мычко.
БГТУ или «техноложка» – так его ласково называют в народе. Университет в своем роде уникальный. Это единственный в стране вуз, где готовят специалистов для целлюлозно-бумажной промышленности и предприятий по производству древесных плит и пластиков.
История Белорусского государственного технологического университета – это зеркало индустриального развития страны. А начиналось все с небольшого Лесного института в составе сельхозакадемии. Однако очень скоро молодой вуз обрел самостоятельность – настолько востребованы были его выпускники.
В годы Великой отечественной «техноложке» пришлось непросто: студентам и преподавателям пришлось переехать в Россию. Чтобы однажды вернуться и открыть новую главу в истории вуза.
Юрий Климош, декан факультета химической технологии и техники Белорусского государственного технологического университета:
Сегодня наш университет готовит для большого количества отраслей, начиная от химической, нефтехимической, лесного хозяйства, деревообрабатывающего комплекса, для концерна «Белнефтехим» промышленности строительных материалов. Также мы готовим специалистов для природоохранной деятельности.
Сегодня БГТУ вырос до одного из крупнейших образовательных учреждений страны. За последние годы здесь открылось более 10 новых специальностей. В 2025 году впервые начали готовить конструкторов дронов. В планах – создание новых образовательных программ на стыке дисциплин.
БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко.
Алина Мычко, корреспондент:
В 2027 году вуз впервые наберет студентов на две перспективные специальности: «инженерная экономика» и «промышленная робототехника». Это ответ на запрос рынка труда, который остро нуждается в таких специалистах.
Здесь хранят крупнейшую в Восточной Европе ксилотеку. Национальное достояние Беларуси – такой статус ей присвоили в 2024 году. Здесь собрана уникальная коллекция из более чем 5 тысяч эталонных образцов древесины. С их помощью вуз (к слову, единственный в стране) может выдать экспертное заключение о материале. Это важная помощь для археологов, судмедэкспертов и таможенников.