Кузница профильных кадров – Белорусский государственный технологический университет отмечает юбилей

За качественным образованием в этот вуз едут не только со всей Беларуси – со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня на базе БГТУ работает более 40 кафедр, 5 колледжей, 8 отраслевых и 21 научно-исследовательская лаборатория.

Современные направления, которые можно изучить в Белорусском государственном технологическом университете, пользуются популярностью среди желающих быть полезными для стратегически важных отраслей экономики.

БГТУ или «техноложка» – так его ласково называют в народе. Университет в своем роде уникальный. Это единственный в стране вуз, где готовят специалистов для целлюлозно-бумажной промышленности и предприятий по производству древесных плит и пластиков.

История Белорусского государственного технологического университета – это зеркало индустриального развития страны. А начиналось все с небольшого Лесного института в составе сельхозакадемии. Однако очень скоро молодой вуз обрел самостоятельность – настолько востребованы были его выпускники.

В годы Великой отечественной «техноложке» пришлось непросто: студентам и преподавателям пришлось переехать в Россию. Чтобы однажды вернуться и открыть новую главу в истории вуза.