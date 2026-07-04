«Витебск» обыграл могилевский «Днепр» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу

На футбольных аренах нашей страны продолжается программа 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке субботы «Витебск» принимал могилевский «Днепр». Долгое время на табло сохранялся безголевой паритет. Только на 80-й минуте защитник хозяев Кирилл Родионов обеспечил преимущество своей дружине. Этот мяч в итоге остался единственным в матче – 1:0 в пользу подопечных Сергея Гуренко. Команда улучшила свое положение в таблице текущего розыгрыша и поднялась на 10-е место. «Днепр» идет 13-м.