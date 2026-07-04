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«Витебск» обыграл могилевский «Днепр» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу

04 июля 2026 19:02
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На футбольных аренах нашей страны продолжается программа 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке субботы «Витебск» принимал могилевский «Днепр». Долгое время на табло сохранялся безголевой паритет. Только на 80-й минуте защитник хозяев Кирилл Родионов обеспечил преимущество своей дружине. Этот мяч в итоге остался единственным в матче – 1:0 в пользу подопечных Сергея Гуренко. Команда улучшила свое положение в таблице текущего розыгрыша и поднялась на 10-е место. «Днепр» идет 13-м.

«Витебск» обыграл могилевский «Днепр» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу-1

В другом противостоянии игрового дня гродненский «Неман» уступил дзержинскому «Арсеналу». В расписании 5 июля – еще две дуэли. 

# Футбол Беларуси

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