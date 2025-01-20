Событие с невероятным масштабом! «Марафон единства» вернулся в Минск

Сплоченность – главная опора государства. Только целостное и единое общество способно противостоять любым вызовам. История не раз подтверждала этот постулат. За три десятка лет Беларусь стала стабильной страной с прочной экономической базой. И здесь важен вклад каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перелистывают календарь достижений страны белорусы, которые приобщились к «Марафону единства». 5 дней, 70 площадок, 15 выставок. Эти цифры говорят о масштабе общественно-политической акции, которая после увлекательного путешествия по стране вернулась в столицу. За неделю у участников проекта будет возможность побывать во всех районах города и познакомиться с выдающимися земляками, свои двери для экскурсий распахнут предприятия города, а на производствах будут звучать любимые всеми песни. Единство проявилось и в подготовке к марафону. Творческие и трудовые коллективы, организации и просто неравнодушные белорусы предлагали идеи, чтобы каждый день акции стал ярким и запоминающимся событием, а локации – центром притяжения людей с разными интересами. О первом дне «Марафона единства» в Минске – Алина Мычко.

Все регионы страны, тысячи километров пути и сотни уникальных мероприятий. Больше трех месяцев «Марафон единства» путешествовал по стране. И вот наконец вернулся в столицу, чтобы развернуться здесь с невероятным масштабом. Во время турне проекта белорусы убедились: мы сильны своими ценностями, традициями и любовью к Родине.

Неделя единства в Минске стартовала с неожиданного и яркого флешмоба. Под сводами вокзала сотни минчан и гостей города под аккомпанемент баяна исполнили хит, родившийся на сцене проекта. «Марафон единства» стартовал в Минске под сводами железнодорожного вокзала. Читайте здесь.

«Марафон единства» буквально ворвался в будни минчан. На улицы, предприятия, в колледжи – для праздника нет закрытых дверей. На «Атланте», крупнейшем заводе в стране, выпускающем бытовую технику, сегодня запели прямо в цехах. Сотрудники уверены: залог их трудового успеха в единстве. Когда с коллегами можно «разам працаваць і разам спяваць». Проект «Разам працуем, разам спяваем» прошел на заводе «Атлант». Подробности.

Производственное единство царило и на Минском вагоноремонтном заводе. Встретились два давних партнера – руководство предприятия и вагонного депо столичного отделения БЖД. Уже много лет они одно дело делают – обеспечивают нам комфортные условия для путешествий. «Одно дело делаем» – на «Марафоне единства» в Минске встретились представители предприятий-партнеров.

За последние 30 лет далеко шагнула не только промышленность, но и наука. Выращенные драгоценные камни, космические корабли и «генетика красоты» – достижения белорусских ученых презентовали на выставке Академии наук «Взгляд за горизонт».

Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Мы позиционируем данную экспозицию как своего рода стрелку компаса, которая указывает на направление за горизонт. Что мы делаем, в чем сильна белорусская наука, какие ключевые компетенции есть у наших ученых.

Василий Гурский, главный ученый секретарь НАН Беларуси:

Нам есть чем гордиться. У нас Марина Василевская в космос полетела, уже 16 антарктических экспедиций прошло, там своя собственная база. Привозят раритеты, которые там откапывают, исследуют. На их базе разрабатываются биоорганические соединения, полезные для человека. В целом наша наука очень практикоориентированная.

События на марафоне не перестают удивлять. Беспрецедентный случай – стены Дворца Независимости покинули несколько десятков уникальных предметов. Выставку подарков «С любовью и благодарностью» от трудовых коллективов страны Президенту открыли в Национальной библиотеке.