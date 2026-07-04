Белорусские легкоатлеты успешно выступают на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов»

Белорусы успешно выступают на международном турнире по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В беге на 3 тысячи метров с препятствиями победу одержал наш Сергей Карпов, Дмитрий Иваненко финишировал третьим. В этой же дисциплине среди женщин второй результат показала белоруска Татьяна Шабанова.

В толкании ядра, традиционно, высокий уровень подготовки продемонстрировала наша Елена Трус. Она отправила снаряд на 17 метров 58 сантиметров и завоевала золото.

Дмитрий Савин выиграл забег на 800 метров. Артем Калачев финишировал третьим. На аналогичной дистанции у женщин Ангелина Равич стала второй.

Десятиборец Максим Андралойть также громко заявил о себе и праздновал уверенную победу. Также земляки поднимались на пьедестал в прыжках в длину, спортивной ходьбе, беге, метании диска, тройном прыжке.

Напомним, накануне соотечественники завоевали 11 медалей, в том числе 4 – наивысшей пробы.