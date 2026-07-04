США отмечают 250-летие независимости в условиях аномальной жары

Главный государственный праздник и четверть тысячелетний юбилей независимости в США отмечают с размахом, но коррективы в торжественную программу вносит аномальная жара.

Соединенные Штаты Америки отмечают знаменательную дату – 250-летие подписания Декларации независимости. С праздником по этому случаю Дональда Трампа поздравил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее, из-за рекордной температуры, а она в некоторых местах преодолела отметку в 45 градусов, пришлось отменить главный парад в Вашингтоне и другие ключевые мероприятия. Накануне Дональд Трамп выступил у горы Рашмор.

Над столицей уже состоялись пролеты военной авиации с участием нового президентского борта, а кульминацией праздничного дня станет рекордный фейерверк – 850 тысяч залпов за 45 минут.

Дональд Трамп, президент США:

Мы стоим под памятником этим героям – настоящей плеяде невероятных людей. И мы вновь посвящаем себя тому, чтобы быть нацией такой же большой, смелой, благородной и великой, как эти американские гиганты, и это непросто, но мы сделаем это. Такие люди рождаются только в Соединенных Штатах.

Для меня честь быть вашим президентом. Большое спасибо и с Днем независимости всех. Бог благословит вас всех. Спасибо.

Сегодня же глава США намерен выйти на раскаленную сцену Национальной аллеи и произнести большую речь, в которой, очевидно будет немало сказано о роли США в современном мире. Здесь состоится масштабный митинг, который считается главным событием праздника.