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Членство Беларуси в ШОС способствует её оборонной и экономической безопасности – политэксперт

15 января 2025 18:52
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Глобальная перспектива и прагматичный выбор внешнеполитического пути. Александр Лукашенко одобрил стратегии участия нашей страны в работе Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит ШОС-2024 запомнился новой тенденцией. Акценты сместились в пользу экономики. Из 25 подписанных документов – 6 касаются сотрудничества в экономической сфере. Емкость рынков стран-членов делают ШОС перспективным пространством для продолжения диверсификации экспорта в условиях санкций. На фоне эскалации геополитической обстановки важно единым фронтом противостоять традиционным и новым вызовам и угрозам. Тем самым обеспечить безопасность, региональную и глобальную.

Членство Беларуси в ШОС способствует её оборонной и экономической безопасности – политэксперт-2

Сергей Дик, политический эксперт:
ШОС – это, прежде всего, сотрудничество в военной сфере, это безопасность, это противодействие терроризму. И это очень важно для нашей страны в эпоху, когда в разных странах тлеют – и на Ближнем Востоке, и на южных рубежах нашей страны – боевые действия, разворачиваются. И здесь то, что мы стали членом ШОС и партнером БРИКС, по-моему, способствует нашей безопасности и в области обороноспособности, и в экономической области, и, естественно, в политической области.

# Шанхайская организация сотрудничества # Сергей Дик # Алина Мычко

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