Членство Беларуси в ШОС способствует её оборонной и экономической безопасности – политэксперт

Глобальная перспектива и прагматичный выбор внешнеполитического пути. Александр Лукашенко одобрил стратегии участия нашей страны в работе Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Саммит ШОС-2024 запомнился новой тенденцией. Акценты сместились в пользу экономики. Из 25 подписанных документов – 6 касаются сотрудничества в экономической сфере. Емкость рынков стран-членов делают ШОС перспективным пространством для продолжения диверсификации экспорта в условиях санкций. На фоне эскалации геополитической обстановки важно единым фронтом противостоять традиционным и новым вызовам и угрозам. Тем самым обеспечить безопасность, региональную и глобальную.