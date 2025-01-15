Членство Беларуси в ШОС способствует её оборонной и экономической безопасности – политэксперт

Саммит ШОС-2024 запомнился новой тенденцией. Акценты сместились в пользу экономики. Из 25 подписанных документов – 6 касаются сотрудничества в экономической сфере. Емкость рынков стран-членов делают ШОС перспективным пространством для продолжения диверсификации экспорта в условиях санкций. На фоне эскалации геополитической обстановки важно единым фронтом противостоять традиционным и новым вызовам и угрозам. Тем самым обеспечить безопасность, региональную и глобальную.

Сергей Дик, политический эксперт:

ШОС – это, прежде всего, сотрудничество в военной сфере, это безопасность, это противодействие терроризму. И это очень важно для нашей страны в эпоху, когда в разных странах тлеют – и на Ближнем Востоке, и на южных рубежах нашей страны – боевые действия, разворачиваются. И здесь то, что мы стали членом ШОС и партнером БРИКС, по-моему, способствует нашей безопасности и в области обороноспособности, и в экономической области, и, естественно, в политической области.