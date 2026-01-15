10 лет назад «Белинтерсат-1» стартовал с космодрома в Китае! Как сейчас работает спутник и какие проекты ждать ещё?

Космос наш! Таковым он стал в 2024 году, когда Марина Василевская совершила полет на МКС. Но первые шаги к покорению далекого пространства белорусы делали и раньше. Ровно 10 лет назад на геостационарную околоземную орбиту был выведен отечественный спутник «Белинтерсат-1». Аппарат обеспечил страну независимым каналом связи и спутниковым телевещанием. Он превратил Беларусь из арендатора чужой орбитальной мощности в полноценную космическую державу, способную предоставлять аналогичные услуги другим государствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркивает Александр Лукашенко, космос – это не просто вопрос престижа, а полноценная отрасль экономики. Успешная реализация космических проектов подтверждает имидж Беларуси как высокотехнологичной страны. Как сейчас работает спутник и какие проекты ждут нас в будущем – подробности в репортаже Алины Мычко.

Событие поистине космического масштаба. 15 января 2016 года – день, который ознаменовал переход Беларуси и Китая на качественно новую высоту сотрудничества. С космодрома Сичан был успешно запущен «Белинтерсат-1», первый в космической истории Беларуси телекоммуникационный спутник. На орбиту он лег с поразительной точностью. Это был прорыв.

Алина Мычко, корреспондент:

У меня в руках точный макет спутника. Его старший брат – размером с крупный грузовой автомобиль. Вес оригинального «Белинтерсата-1» на момент запуска – около 5 тонн. Его питание обеспечивают 22-метровые распахнутые крылья солнечных батарей. «Белинтерсат-1» стал ключевым элементом нашей информационной безопасности. Аппарат обеспечивает всю страну стабильным теле- и радиовещанием, а также позволяет операторам кабельного ТВ распространять оригинальный контент. Пока два его транспондера работают на страну, остальные арендуются компаниями из Восточной Европы, Азии и Африки. Так, «Белинтерсат» обеспечивает стабильный доход с орбиты.

Этьен Шегидевич, начальник отдела телевидения, связи и передачи данных наземного комплекса управления:

Клиенты совершенно разные, соответственно, у каждого свои потребности. И мы готовы с каждым сотрудничать. Кому нужны современные услуги спутниковой связи? Это множество стран по всему миру. Потому что спутниковая связь хороша тем, что она достаточно быстро развертывается. То есть, в отличие от наземных связей, где нужно прокладывать кабели, в условиях труднодоступной территории это зачастую вообще невозможно.