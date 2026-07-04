Кочанова: наша задача – сделать все для того, чтобы люди жили комфортно
Если главный государственный праздник, как мы некогда коллективно решили, приурочен ко дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, то сегодня – особая дата в истории одного из старейших городов страны. В Полоцке вспоминают события 4 июля 1944-го. 82 года назад Красная армия освободила город на Двине от фашистской оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества начались с памятной церемонии. Полочане и гости возложили цветы к братской могиле.
В Полоцком районе возложили цветы к братской могиле и открыли Горянскую амбулаторию.
На площади Свободы в Полоцке представили театрализованную постановку, посвященную женщинам на войне. В ней передана боль тех лет: как матери теряли детей, жены ждали мужей, а дети – отцов. Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны в ряды Красной армии было призвано почти полмиллиона женщин.
В Полоцком районе сегодня двойной повод для новоселья. Ко Дню Независимости и годовщине освобождения райцентра распахнуло двери обновленное здание Горянской амбулатории. Здесь смогут получать квалифицированную медпомощь около 2 тысяч человек из более чем 50 населенных пунктов. Новую прописку амбулатория – а это важное звено в районной системе здравоохранения – получила в центре агрогородка в просторном помещении. Ранее она размещалась в приспособленном здании. Здесь также расположился дневной стационар. Кроме того, работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вторым заседанием ВНС определены стратегические направления развития нашей страны. И одно из ключевых – это сильные регионы. Сильные регионы – это именно здесь, на местах, где живут люди, в малых населенных пунктах, в агрогородках, в деревнях. И поэтому наша задача – сделать все для того, чтобы здесь люди жили комфортно, чтобы у них были созданы все условия для нормальной жизни. Об этом говорил Президент нашей страны, Александр Григорьевич Лукашенко, когда проводил совещание с активом Витебской области, и на это был сделан особый акцент. Витебская область должна развиваться, люди должны жить. И прежде чем он начал это совещание, он сказал: «Сохраним деревню – сохраним страну». Это ключевой посыл.
Агрогородок Горяны в Полоцком районе – по сути отражение государственной стратегии. Один из главных ее приоритетов и центральных векторов до 2030-го – сильные регионы. Качественная базовая медицина, социальное обслуживание, рабочие места, а также благополучие, комфорт, и возможности для семейного досуга – из этих слагаемых и формируется формула сильного региона, в центре которой интересы человека. И это постоянное требование Президента ко всей вертикали власти.