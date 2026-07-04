Кочанова: наша задача – сделать все для того, чтобы люди жили комфортно

Если главный государственный праздник, как мы некогда коллективно решили, приурочен ко дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, то сегодня – особая дата в истории одного из старейших городов страны. В Полоцке вспоминают события 4 июля 1944-го. 82 года назад Красная армия освободила город на Двине от фашистской оккупации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества начались с памятной церемонии. Полочане и гости возложили цветы к братской могиле.

На площади Свободы в Полоцке представили театрализованную постановку, посвященную женщинам на войне. В ней передана боль тех лет: как матери теряли детей, жены ждали мужей, а дети – отцов. Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны в ряды Красной армии было призвано почти полмиллиона женщин.

В Полоцком районе сегодня двойной повод для новоселья. Ко Дню Независимости и годовщине освобождения райцентра распахнуло двери обновленное здание Горянской амбулатории. Здесь смогут получать квалифицированную медпомощь около 2 тысяч человек из более чем 50 населенных пунктов. Новую прописку амбулатория – а это важное звено в районной системе здравоохранения – получила в центре агрогородка в просторном помещении. Ранее она размещалась в приспособленном здании. Здесь также расположился дневной стационар. Кроме того, работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт.