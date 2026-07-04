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От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

04 июля 2026 18:09
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

Над севером Европы и средними широтами обоснуются глубокие циклоны, под циркуляцией которых в республику один за другим будут перемещаться фронтальные разделы с северо-запада и запада Европы, неся в своих системах дожди разной интенсивности. В дневные часы осадки будут сопровождаться грозами и в отдельных районах сильным порывистым ветром. В перерывах между дождями ночью и утром возможен непродолжительный туман. Температура воздуха в ночное время в основном будет находиться в пределах от +7 до +15. Днем термометры покажут от +17 до +24. В южных и юго-восточных районах в отдельные дни местами от +25 до +26. В дождях и плотной облачности днем иногда не выше +15 и +16.

Подробный прогноз по областям страны:

От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +7 до +24, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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