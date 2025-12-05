Цены под усиленным вниманием – узнали, как контролируют продавцов в Беларуси

Уникальная программа анализа цен, которую разработали белорусские специалисты, поможет оперативно «вычислить» недобросовестных продавцов и защитить покупателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ноу-хау представили в Министерстве по налогам и сборам. Программа позволяет собирать данные о стоимости товаров в магазинах всей республики в режиме 24 на 7 и, главное, оперативно реагировать, если ценники вдруг начинают зашкаливать. Подробнее в репортаже Алины Мычко.

Прилавки белорусских магазинов полны товаров на любой вкус и кошелек, ассортимент радует глаз. С тем, чтобы наполнить корзину, проблем сегодня нет – уверяют покупатели. Вопрос в другом – что по цене? Цена в межсезонье имеет свойство расти. Этого не избежать, но процесс – под строгим контролем правительства. Принимаются регулирующие документы, которые сдерживают рост стоимости ключевых позиций. За добросовестностью продавцов зорко следят и мониторинговые группы. Теперь этот процесс станет еще проще и прозрачнее. Держать руку на пульсе торговых артерий позволяет подсистема анализа цен.

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

В рамках установленной правительством системы регулирования цен Министерством по налогам и сборам реализован дополнительный функциональный комплекс на базе системы контроля кассового оборудования. Комплекс позволяет работать оперативно. Сегодня он настроен на анализ еженедельного изменения уровня цен, изменения уровня цен с начала месяца, изменения уровня цен с начала года. При необходимости комплекс даже может быть настроен на ежедневный мониторинг изменения уровня цен.

Программа собирает актуальные данные о стоимости в режиме онлайн, как только покупатель пробивает товар на кассе. В распоряжении системы информация о ценах по 103 товарным группам из более чем 110 тысяч торговых объектов. Этот список постоянно расширяется.

Алина Мычко, корреспондент:

Объемы данных довольно большие. Каким образом они систематизируются? Лариса Шибко, начальник главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Действительно, объем обрабатываемых данных в системе очень значителен. Для подсистемы анализа цен используется большой объем. Можно получить информацию на уровне области, города Минска. Можно получить данные на уровне более базовом – это районный центр либо какой-то отдельный город.

Данные собирают с торговых точек по всей республике. Каждую неделю формируется статистика изменения цен. Их сравнивают с показателями прошлого года и месяца. На основе полученных сведений специалисты формируют подробные отчеты. Информацию передают правительству, Министерству антимонопольного регулирования и торговли и другим заинтересованным. И если ценник где-то превышает допустимый показатель, принимаются оперативные меры.