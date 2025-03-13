От Азии до Латинской Америки – какие книги представлены на международной выставке в Минске?

Самый большой в мире эпос, последние экземпляры уникальных иранских изданий, мастер-классы и встречи с именитыми авторами. На книжной выставке-ярмарке в Минске открылся Международный квартал. Он объединил свыше двух десятков государств со всего земного шара, от Азии до Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впечатляет и выбор книг – художественная, культурная и научная литература, переводная и на национальных языках. Многие экземпляры не найти не только в Беларуси, но и за рубежом. Особое внимание на выставке странам – участницам ЕАЭС. Сегодня свою литературу здесь представляет Кыргызстан. Центральное место в экспозиции – творчеству одного из самых известных авторов этой страны Чингиза Айтматова. Алина Мычко – о долгожданном событии для поклонников печатного слова.

Каждое издание – своего рода жемчужина литературной мысли. Международный квартал, кажется, собрал лучшие образцы. Здесь книги об истории, религии, культуре, искусстве. В том числе редкие экземпляры, которых уже не встретить в библиотеках и тем более в книжных магазинах. Таковы, например, два печатных экспоната Исламской Республики Иран, повествующие о жизни и творчестве известных живописцев.

Рахдар Хосейн, первый секретарь посольства Ирана в Беларуси:

Эти красивые книги – подарочные экземпляры. Они рассказывают о нашем великом художнике Махмуде Фаршчияне. Его работы широко представлены в музеях и частных коллекциях. В этом году мы также привезли детскую литературу, литературу о наших героях и об истории Ирана. За годы проведения книжного форума в нем приняли участие более 60 государств. Многие стали постоянными гостями выставки. Среди них Турция. На 32-ю минскую выставку делегация этой республики привезла самую большую коллекцию за всю историю участия.

Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Мы смогли привезти и показать подборку ценнейших книг известных турецких писателей. Они помогут прикоснуться к душе нашего народа. Здесь не только художественная литература, есть издания об истории, гастрономии, культуре турецкого народа. Хочу подчеркнуть, что в этом году мы участвуем со стендом максимальной площади. Перед тем как попасть на выставочные стенды, эти издания преодолели почти 10 тысяч километров. Венесуэла представляет свыше полутора сотен книг.

Майрена Ньевес, первый секретарь посольства Венесуэлы в Беларуси:

У нас есть книги на испанском и на русском языке. Тематики абсолютно разные: историческая, культурная, экономическая, художественная. Представлена и детская литература. Эта выставка – замечательное место, где мы можем рассказать о нашей географии, культуре, о невероятной природе нашей страны. В год председательства Беларуси в ЕАЭС особое внимание странам – участницам союза. Второй день выставки посвящен Кыргызстану, авторам которого принадлежит самый длинный в мире эпос – более чем полмиллиона строк. Особые чувства у посетителей вызывают книги, посвященные истории Великой Отечественной. Это неотъемлемая часть нашей общей истории. Победу завоевали сообща. Сыновья кыргызской земли участвовали в боях за освобождение Беларуси. Об этом – специальное издание.