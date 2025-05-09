Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной
История Победы – это в первую очередь судьбы людей, пожертвовавших своими жизнями, в страшной мясорубке Великой Отечественной. Погрузиться в события тех лет предлагает экспозиция «Дорога к Победе». Масштабная выставка развернулась в Национальном выставочном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алина Мычко, корреспондент:
В выставочном центре «БелЭкспо» развернулась крупнейшая тематическая экспозиция этого дня. «Дорога к Победе» – результат совместной работы 25 музеев всей республики. Масштабы действительно впечатляют.
В этих залах собрано более 600 уникальных экспонатов. Аутентичное фото, документы, предметы быта военных лет и личные вещи бойцов. Историю оживляют современные технологии. Посетители могут в буквальном смысле стать частью героических событий, посмотреть на них глазами простого солдата.
Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске собрали здесь.
Интерактивные площадки и дополненная реальность позволяют даже своей рукой водрузить знамя победы над Рейхстагом. У гостей масса впечатлений.
Мы сегодня привезли сюда с мужем и друзьями своих детей, чтобы они тоже сами посмотрели, увидели вживую, окунулись в эту память такого важного события, Дня Победы. Очень чтим, обучаем их, учим, чтобы они знали свою историю, историю своих предков.
Все нравится на самом деле, все интересно. Посмотреть костюмы, оружие, почитать что-то.
Экспозиция выстроена так, чтобы посетители шаг за шагом прошли дорогой к Победе: от самых первых дней войны через партизанское движение и тылы до самого Берлина. Центр выставки – воссозданная площадь Победы в Минске.
Экспозиция будет открыта до 20 часов вечера. Посетить ее может любой желающий. Вход свободный. У тех, кто не успеет ознакомиться с «Дорогой к Победе» 9 Мая, есть возможность пройти ее до 5 июля включительно.
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