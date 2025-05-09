Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной

История Победы – это в первую очередь судьбы людей, пожертвовавших своими жизнями, в страшной мясорубке Великой Отечественной. Погрузиться в события тех лет предлагает экспозиция «Дорога к Победе». Масштабная выставка развернулась в Национальном выставочном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Мычко, корреспондент:

В выставочном центре «БелЭкспо» развернулась крупнейшая тематическая экспозиция этого дня. «Дорога к Победе» – результат совместной работы 25 музеев всей республики. Масштабы действительно впечатляют.

В этих залах собрано более 600 уникальных экспонатов. Аутентичное фото, документы, предметы быта военных лет и личные вещи бойцов. Историю оживляют современные технологии. Посетители могут в буквальном смысле стать частью героических событий, посмотреть на них глазами простого солдата. Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске собрали здесь. Интерактивные площадки и дополненная реальность позволяют даже своей рукой водрузить знамя победы над Рейхстагом. У гостей масса впечатлений.

Мы сегодня привезли сюда с мужем и друзьями своих детей, чтобы они тоже сами посмотрели, увидели вживую, окунулись в эту память такого важного события, Дня Победы. Очень чтим, обучаем их, учим, чтобы они знали свою историю, историю своих предков.