Прямой эфир

Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной

09 мая 2025 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

История Победы – это в первую очередь судьбы людей, пожертвовавших своими жизнями, в страшной мясорубке Великой Отечественной. Погрузиться в события тех лет предлагает экспозиция «Дорога к Победе». Масштабная выставка развернулась в Национальном выставочном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной-2

Алина Мычко, корреспондент:
В выставочном центре «БелЭкспо» развернулась крупнейшая тематическая экспозиция этого дня. «Дорога к Победе» – результат совместной работы 25 музеев всей республики. Масштабы действительно впечатляют. 

Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной-4

В этих залах собрано более 600 уникальных экспонатов. Аутентичное фото, документы, предметы быта военных лет и личные вещи бойцов. Историю оживляют современные технологии. Посетители могут в буквальном смысле стать частью героических событий, посмотреть на них глазами простого солдата. 

Чем впечатляет выставка «Дорога к Победе»? Эмоции посетителей нового выставочного центра в Минске собрали здесь.

Интерактивные площадки и дополненная реальность позволяют даже своей рукой водрузить знамя победы над Рейхстагом. У гостей масса впечатлений.

Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной-6

Мы сегодня привезли сюда с мужем и друзьями своих детей, чтобы они тоже сами посмотрели, увидели вживую, окунулись в эту память такого важного события, Дня Победы. Очень чтим, обучаем их, учим, чтобы они знали свою историю, историю своих предков. 

Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной-8

Все нравится на самом деле, все интересно. Посмотреть костюмы, оружие, почитать что-то. 

Фото, документы и личные вещи бойцов. В «БелЭкспо» открылась крупнейшая экспозиция о Великой Отечественной-10

Экспозиция выстроена так, чтобы посетители шаг за шагом прошли дорогой к Победе: от самых первых дней войны через партизанское движение и тылы до самого Берлина. Центр выставки – воссозданная площадь Победы в Минске. 

Экспозиция будет открыта до 20 часов вечера. Посетить ее может любой желающий. Вход свободный. У тех, кто не успеет ознакомиться с «Дорогой к Победе» 9 Мая, есть возможность пройти ее до 5 июля включительно.

Читайте также:

Страна помнит и не предаст! Тысячи белорусов приняли участие в возложении цветов в Минске

Парады, кинопоказы и театрализованные шествия – как в Беларуси отметят 9 Мая

Чтить память героев – гражданский долг и конституционная обязанность каждого белоруса

# Великая Отечественная война # День Победы # Алина Мычко

Другие новости рубрики

Все новости
На выставке в Гомеле представили образцы современной военной техники
09 мая 2025 14:46

На выставке в Гомеле представили образцы современной военной техники

С гордым названием «Победа»! Как сегодня работает некогда один из самых популярных кинотеатров страны
09 мая 2025 14:40

С гордым названием «Победа»! Как сегодня работает некогда один из самых популярных кинотеатров страны

Колонна девушек-следователей и трогательный марш маленьких белорусов! Каким был торжественный парад в Могилёве
09 мая 2025 14:40

Колонна девушек-следователей и трогательный марш маленьких белорусов! Каким был торжественный парад в Могилёве