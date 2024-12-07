Десятки голосов слились воедино! Как принимали «Марафон единства» в Орше?
Жители Орши эти дни заново знакомятся с возможностями, достижениями, достопримечательностями и историей родного города. Причем, используя для этого гигантские ботинки и вулкан из огня. Все благодаря фантазии организаторов проекта «команда Первых», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Орша второй день живет в ритме самой народной культурно-просветительской акции страны «Марафона единства». Это уже и традиционные выставки, концерты, мастер-классы, квесты. Но и новые активности для гостей праздника. На интерактивной площадке «В будущее – вместе!» Национального детского технопарка приехали даже роботы-трансформеры.
А на стене дома появился мурал, который образно обнимает всех его жителей, среди которых преимущественно многодетные семьи. И объединяет гостей форума в любви к родной стране. Финальный аккорд – полюбившийся всем белорусам концерт «Время выбрало нас», который завершает республиканскую общественно-культурную акцию в каждом городе.
Подробности в материале Алины Мычко.
Два дня сердце Орши билось в ритме «Марафона единства». На память о празднике жителям остался подарок. Стену одного из домов города украсил мурал с символичным названием «Будущее Беларуси в твоих руках».
О перспективах развития страны, о том, как важно беречь и развивать то, что у нас есть, и о героях, которыми не рождаются, а становятся – говорили сегодня, 7 декабря, на знаковой встрече.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Мы все стараемся брать пример с нашего Президента. А он идет в трудовые коллективы, он идет в студенческие аудитории, он общается, он отвечает на самые разные вопросы. Много часов подряд. И это для всех нас пример. Мы должны участвовать в таких мероприятиях. Это нужно прежде всего для тех, кто выступает. Знаете, можно в минской студии много засидеться и оторваться от народа. Чтобы мы знали, что людей волнует конкретно. И вопросы были самые разные. От блогерства до исторической памяти. От молодежи до секретов семейного счастья.
Диалог растянулся на 2,5 часа. Спикеров попросили заглянуть в будущее. Прогноз на 10 лет вперед звучит вдохновляюще: Беларусь сохранит мир, а Союзное государство станет не только сильнее, но и расширится. К сожалению, не обойдется без нескольких войн, а технологический прогресс сделает не шаг вперед, а прыжок.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Вы должны к этому готовиться уже сейчас. Об этом говорит наш Президент, о том, что необходимо создавать политико-правовой механизм регулирования. Чтобы эти технологии не стали управлять нами или не вырвались из-под нашего контроля. Вот это те актуальные задачи, которые стоят перед нами.
Орша – один из древнейших городов Беларуси. Его история насчитывает почти тысячу лет. Узнать больше о родной земле и ее традициях смогли участники квеста «Это все мое родное».
В Орше состоялся целый ряд премьер. С мастер-классом и концертом впервые приехал оркестр военной академии Беларуси. В его исполнении прозвучали самые разные композиции – от классических до современных.
Десятки голосов слились воедино в исполнении легендарной «Катюши» у одноименной боевой машины. Это спонтанная инициатива – такого пункта в программе не было. Но «Марафон единства» этим и прекрасен: на его просторах рождаются и воплощаются в жизнь новые инициативы. Уникальные для каждого города.
Алина Мычко, корреспондент:
В годы Великой Отечественной именно на оршанских землях легендарная «Катюша» прошла боевое крещение. Она произвела свои первые залпы по захваченному противниками железнодорожному узлу и остановила наступление войск вглубь страны.
Долгожданная кульминация праздника – концерт «Время выбрало нас». На сцену вышли самые яркие таланты из Витебского, Брестского и Гомельского региона. Прямую трансляцию концерта впервые транслировали на портале VIDEOBEL.BY. Самая народная акция объединила более 500 артистов. И еще больше – зрителей.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Хочется зацепить струны, которые присущи душе Беларуси. Это доброта, это уважение друг к другу, это плечо, которое мы ощущаем всегда, когда возвращаемся домой. Хочется, чтобы почувствовали, что мы дома и мы хозяева своей земли. Вот эта песня, которая прозвучит, это частичка маленькая из того репертуара, который у нас есть.
У концерта в Орше свои оригинальные фишки. На сцене вместе с исполнителями одного из номеров – детские рисунки, победители областного конкурса. В красках картин и словах песен говорится об одном: мире, добре и общих для каждого ценностях.
На этой ноте с Витебским регионом марафон прощается. Следующая остановка – Барановичи. Туда проект приедет уже на следующей неделе. Затем эстафету примет Брест.
Подробности в видео.