Десятки голосов слились воедино! Как принимали «Марафон единства» в Орше?

Жители Орши эти дни заново знакомятся с возможностями, достижениями, достопримечательностями и историей родного города. Причем, используя для этого гигантские ботинки и вулкан из огня. Все благодаря фантазии организаторов проекта «команда Первых», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орша второй день живет в ритме самой народной культурно-просветительской акции страны «Марафона единства». Это уже и традиционные выставки, концерты, мастер-классы, квесты. Но и новые активности для гостей праздника. На интерактивной площадке «В будущее – вместе!» Национального детского технопарка приехали даже роботы-трансформеры. А на стене дома появился мурал, который образно обнимает всех его жителей, среди которых преимущественно многодетные семьи. И объединяет гостей форума в любви к родной стране. Финальный аккорд – полюбившийся всем белорусам концерт «Время выбрало нас», который завершает республиканскую общественно-культурную акцию в каждом городе. Подробности в материале Алины Мычко.

Два дня сердце Орши билось в ритме «Марафона единства». На память о празднике жителям остался подарок. Стену одного из домов города украсил мурал с символичным названием «Будущее Беларуси в твоих руках». О перспективах развития страны, о том, как важно беречь и развивать то, что у нас есть, и о героях, которыми не рождаются, а становятся – говорили сегодня, 7 декабря, на знаковой встрече.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Мы все стараемся брать пример с нашего Президента. А он идет в трудовые коллективы, он идет в студенческие аудитории, он общается, он отвечает на самые разные вопросы. Много часов подряд. И это для всех нас пример. Мы должны участвовать в таких мероприятиях. Это нужно прежде всего для тех, кто выступает. Знаете, можно в минской студии много засидеться и оторваться от народа. Чтобы мы знали, что людей волнует конкретно. И вопросы были самые разные. От блогерства до исторической памяти. От молодежи до секретов семейного счастья. Диалог растянулся на 2,5 часа. Спикеров попросили заглянуть в будущее. Прогноз на 10 лет вперед звучит вдохновляюще: Беларусь сохранит мир, а Союзное государство станет не только сильнее, но и расширится. К сожалению, не обойдется без нескольких войн, а технологический прогресс сделает не шаг вперед, а прыжок.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Вы должны к этому готовиться уже сейчас. Об этом говорит наш Президент, о том, что необходимо создавать политико-правовой механизм регулирования. Чтобы эти технологии не стали управлять нами или не вырвались из-под нашего контроля. Вот это те актуальные задачи, которые стоят перед нами. Орша – один из древнейших городов Беларуси. Его история насчитывает почти тысячу лет. Узнать больше о родной земле и ее традициях смогли участники квеста «Это все мое родное».

В Орше состоялся целый ряд премьер. С мастер-классом и концертом впервые приехал оркестр военной академии Беларуси. В его исполнении прозвучали самые разные композиции – от классических до современных. Десятки голосов слились воедино в исполнении легендарной «Катюши» у одноименной боевой машины. Это спонтанная инициатива – такого пункта в программе не было. Но «Марафон единства» этим и прекрасен: на его просторах рождаются и воплощаются в жизнь новые инициативы. Уникальные для каждого города.

Алина Мычко, корреспондент:

В годы Великой Отечественной именно на оршанских землях легендарная «Катюша» прошла боевое крещение. Она произвела свои первые залпы по захваченному противниками железнодорожному узлу и остановила наступление войск вглубь страны. Долгожданная кульминация праздника – концерт «Время выбрало нас». На сцену вышли самые яркие таланты из Витебского, Брестского и Гомельского региона. Прямую трансляцию концерта впервые транслировали на портале VIDEOBEL.BY. Самая народная акция объединила более 500 артистов. И еще больше – зрителей.