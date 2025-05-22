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Военные новинки из 6 стран – второй день Международной выставки вооружения

22 мая 2025 18:56
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Новейшие образцы бронетехники и беспилотной авиации, инновационные разработки и последние технические достижения – на выставке MILEX-2025 демонстрируют более 750 моделей военной продукции из шести стран. Многие из представленных экспонатов – новинки.

Только за первый день участники заключили контрактов на 40 миллионов долларов. А гостями международного события уже успели стать больше 4 тысяч экспертов и профильных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные новинки из 6 стран – второй день Международной выставки вооружения-2

Батарейный командный пункт «Лерка», подвижная станция спутниковой связи, тренажер для обучения операторов дронов. В этом сезоне отечественный военпром презентуют более двух десятков премьер. В их числе – «Подорожник».

Военные новинки из 6 стран – второй день Международной выставки вооружения-4

Алина Мычко, корреспондент:
Мобильный перевязочный пункт «Подорожник» – одна из последних новинок отечественного военпрома. Он предназначен для оказания первичной и экстренной помощи раненым в полевых условиях. Комплекс способен работать при температуре от -40 до +45 градусов.

«Подорожник» оснащен самым современным медицинским оборудованием. Остановить серьезное кровотечение, устранить последствия тяжелого шока и острую дыхательную недостаточность – этот комплекс способен спасать жизни в самых сложных условиях. Белорусские производители также работают над усилением средств защиты.

Военные новинки из 6 стран – второй день Международной выставки вооружения-6

Отечественные средства индивидуальной безопасности используют все силовые структуры нашей страны. На стендах представлены десятки образцов. Не менее широкий спектр новинок презентуют и наши ближайшие союзники. MILEX-2025 собрал представителей шести стран. У российских коллег одна из главных фишек – линейки многофункциональных дронов.

Военные новинки из 6 стран – второй день Международной выставки вооружения-8

Дмитрий Иванов, эксперт группы компаний «Калашников» (Россия):
Беспилотная авиационная система «Скат-350М». Это многофункциональный комплекс, с помощью которого можно вести воздушную разведку как в дневное, так и ночное время. С помощью него можно выполнять множество задач: от разведки, передачи координат, корректировки артиллерии. И также можно с его помощью вести объективный контроль поражения целей.

Среди милитари-новинок наших партнеров также Supercam S350. Дрону практически не страшны системы радиоэлектронной борьбы. Высокая маневренность и камера последнего образца делают его незаменимым разведчиком.

Подробности в видео.

# Выставка # Дмитрий Иванов # Алина Мычко

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