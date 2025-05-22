Военные новинки из 6 стран – второй день Международной выставки вооружения

Новейшие образцы бронетехники и беспилотной авиации, инновационные разработки и последние технические достижения – на выставке MILEX-2025 демонстрируют более 750 моделей военной продукции из шести стран. Многие из представленных экспонатов – новинки. Только за первый день участники заключили контрактов на 40 миллионов долларов. А гостями международного события уже успели стать больше 4 тысяч экспертов и профильных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Батарейный командный пункт «Лерка», подвижная станция спутниковой связи, тренажер для обучения операторов дронов. В этом сезоне отечественный военпром презентуют более двух десятков премьер. В их числе – «Подорожник».

Алина Мычко, корреспондент:

Мобильный перевязочный пункт «Подорожник» – одна из последних новинок отечественного военпрома. Он предназначен для оказания первичной и экстренной помощи раненым в полевых условиях. Комплекс способен работать при температуре от -40 до +45 градусов. «Подорожник» оснащен самым современным медицинским оборудованием. Остановить серьезное кровотечение, устранить последствия тяжелого шока и острую дыхательную недостаточность – этот комплекс способен спасать жизни в самых сложных условиях. Белорусские производители также работают над усилением средств защиты.

Отечественные средства индивидуальной безопасности используют все силовые структуры нашей страны. На стендах представлены десятки образцов. Не менее широкий спектр новинок презентуют и наши ближайшие союзники. MILEX-2025 собрал представителей шести стран. У российских коллег одна из главных фишек – линейки многофункциональных дронов.