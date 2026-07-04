Синхронистки Добровольская и Мирончик стали двукратными призерами чемпионата Европы (U-20)

Анастасия Добровольская и Александра Мирончик стали двукратными призерами чемпионата Европы по синхронному плаванию среди спортсменок до 20 лет. Турнир завершился в Мюнхене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

4 июля белорусский дуэт выступил с произвольной программой. Наши девушки получили от судей третью сумму баллов и завоевали бронзовую медаль континентального первенства. Тройку лучших дополнили представительницы России и Испании.

Днем ранее соотечественницы уже поднимались на пьедестал – Анастасия и Александра взяли бронзу в технической программе. В соревнованиях групп землячки остановились в шаге от призовой тройки в технической программе, а в акробатической замкнули топ-5.