Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Уимблдоне

Первая ракетка планеты обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко, которая занимает 31-е место в мировом рейтинге. В первой партии наблюдалась равная борьба, а ее исход предрешил единственный брейк, сделанный белоруской в пятом гейме. Во втором сете девушки вновь показали острое соперничество, но в ключевые моменты удача вновь оказалась на стороне соотечественницы. Победа с результатом – 6:4; 6:4. Следующей оппоненткой Арины станет японка Наоми Осака. На мировых кортах пути спортсменок пересекались четыре раза и статистика на стороне Соболенко, которая была сильнее в трех случаях. Как будет на этот раз – узнаем уже 5 июля.

Арина Соболенко первая ракетка мира:

Мы играли несколько раз в этом году. Всегда была упорная борьба, всегда сложные матчи. Она очень агрессивная, с хорошей подачей. Посмотрела пару поединков – Наоми в хорошей форме, но я готова выйти и сражаться, чтобы пройти дальше. Каждый поединок с ней был очень тяжелым, но всегда находились ключевые моменты в сете, когда я могла положиться на свою игру, идти вперед и давить. Она знает о моей мощи и агрессии. Но мне кажется, она всегда очень хорошо справляется и выдерживает давление.

В парных состязаниях Ирина Шиманович и россиянка Мария Козырева потерпели неудачу в первом же круге, а белорусско-мексиканский тандем Иван Лютаревич / Мигель Рейес-Варела не смог преодолеть стадию 1/16 финала.