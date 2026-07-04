Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Уимблдоне

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала третьего в сезоне турнира серии Большого шлема – Открытого чемпионата Великобритании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первая ракетка планеты обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко, которая занимает 31-е место в мировом рейтинге. В первой партии наблюдалась равная борьба, а ее исход предрешил единственный брейк, сделанный белоруской в пятом гейме. Во втором сете девушки вновь показали острое соперничество, но в ключевые моменты удача вновь оказалась на стороне соотечественницы. Победа с результатом – 6:4; 6:4. Следующей оппоненткой Арины станет японка Наоми Осака. На мировых кортах пути спортсменок пересекались четыре раза и статистика на стороне Соболенко, которая была сильнее в трех случаях. Как будет на этот раз – узнаем уже 5 июля.