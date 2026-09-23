Новости по тегу #Алеся Иванова

На один день белорусская столица превратилась в эпицентр красоты и нежности.
На самом деле нейросеть никого не пытается обмануть. У ИИ – своя цифровая логика. Она не ищет точный ответ в памяти, а вычисляет, какое слово или пиксель логически продолжат цепочку.
Проект призван показать многогранность современной белорусской женщины, а также привлечь внимание к безопасности на дорогах и развитию женского автоспорта.
Программа стала драйвером перезагрузки территорий. Стимул к работе – льготы, которые предлагают для развития бизнеса. Ставка делается на реальный сектор и конкретные результаты: импортозамещение, глубокая переработка местного сырья и создание новых рабочих мест.
Они обещают мгновенное похудение на диете из сельдерея, выписывают тонну витаминов, гарантируя быстрый результат. И называют себя модным словом «нутрициолог».
Конкуренцию белорусским футболистам составили гости из России. Особенность матчей – смешанные составы. В грязевых баталиях на равных с мужчинами сражаются женщины.
Историко-образовательный центр торфяной промышленности открылся на базе первого торфобрикетного завода Беларуси «ТБЗ Усяж» в Смолевичском районе. Ежегодно центр будет обучать и повышать квалификацию профильных специалистов.
То, что издалека кажется бескрайней темной пустыней, на самом деле высокотехнологичная площадка. С мая по сентябрь здесь добывают торф.
С таким предложением выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Табачный дым создает проблемы, которые пытаются развеять. В Беларуси уже запрещено курить во многих общественных местах, и крыльцо у дома может также оказаться в «красной» зоне.
Планируется работа семи стационарных воспитательно-оздоровительных и одного спортивно-оздоровительного лагеря, 48 лагерей дневных. Также будут действовать пять палаточных лагерей.
Изюминка этой смены в том, что в «Дружбе» впервые стартовал областной профильный оздоровительный лагерь «Лидер». Тренинги, спортивные состязания и различные творческие конкурсы – каждый день ребята учатся чему-то новому.
Фанипольской средней школе № 2 всего год, потому лагерь с дневным пребыванием в этих стенах организован впервые. Этим летом здесь запланировано две смены – в июне и августе.
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