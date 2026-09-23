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Новости по тегу #Алеся Иванова

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было
23 сентября 2026 17:04

Около 200 белорусок приняли участие в Молодежном женском форуме в Минске – вот как это было

ИИ проникает во все сферы – можно ли ему доверять? Разбираемся на примерах
13 сентября 2026 17:21

ИИ проникает во все сферы – можно ли ему доверять? Разбираемся на примерах

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске
08 сентября 2026 18:22

Сбер Банк стал официальным партнером конкурса «АвтоЛеди Партизанского района – 2026» в Минске

25 га голубики выращивают фермеры под Минском! Как в этом помог новый механизм «Региональная инициатива»
18 августа 2026 16:52

25 га голубики выращивают фермеры под Минском! Как в этом помог новый механизм «Региональная инициатива»

Гробят ваше здоровье за деньги – на какие новые уловки идут инфомошенники?
05 июля 2026 17:20

Гробят ваше здоровье за деньги – на какие новые уловки идут инфомошенники?

На поля вышли 27 команд – побывали на республиканском турнире по торфяному футболу
30 июня 2026 15:23

На поля вышли 27 команд – побывали на республиканском турнире по торфяному футболу

Система подготовки кадров – побывали в историко-образовательном центре торфяной промышленности
30 июня 2026 15:22

Система подготовки кадров – побывали в историко-образовательном центре торфяной промышленности

Черное золото болот – побывали на предприятии «ТБЗ Усяж» и узнали, как добывают торф
30 июня 2026 15:19

Черное золото болот – побывали на предприятии «ТБЗ Усяж» и узнали, как добывают торф

В Беларуси предлагают запретить курение возле домов и общежитий – депутаты обсуждают инициативу
14 июня 2026 17:29

В Беларуси предлагают запретить курение возле домов и общежитий – депутаты обсуждают инициативу

«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом
10 июня 2026 11:31

«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом

Для лучших пионеров Миской области – рассказываем о профильном оздоровительном лагере «Лидер»
10 июня 2026 11:29

Для лучших пионеров Миской области – рассказываем о профильном оздоровительном лагере «Лидер»

Оздоравливаются 85 ребят – рассказываем о лагере дневного пребывания в средней школе № 2 Фаниполя
10 июня 2026 11:23

Оздоравливаются 85 ребят – рассказываем о лагере дневного пребывания в средней школе № 2 Фаниполя