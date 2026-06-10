Оздоравливаются 85 ребят – рассказываем о лагере дневного пребывания в средней школе № 2 Фаниполя

В Минской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Это значит, что сотни лагерей официально распахнули свои двери для 58 тысяч школьников. Ребята смогут не просто насладиться долгожданными каникулами, но безопасно и с пользой провести это лето. Каждая смена будет наполнена яркими впечатлениями, интересными открытиями и, конечно, новыми знакомствами. О том, какую программу подготовили для ребят здравницы Дзержинского района, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Фанипольской средней школе № 2 всего год, потому лагерь с дневным пребыванием в этих стенах организован впервые. Этим летом здесь запланировано две смены – в июне и августе. Сейчас в школе оздоравливаются 85 ребят. На протяжении 15 дней они будут под присмотром педагогов и воспитателей, которые уверяют: скучать школьникам точно не придется. Каждый день тематический, со своими фишками и активностями.

Олеся Царева, заместитель директора по учебной работе средней школы № 2 Фаниполя:

Каждый у нас день тематический. Например, сегодня день правовых знаний, еще нас ожидает день здоровья, день экологии, день белорусской женщины, день памяти, день дружбы. Также еще мы планируем выездные мероприятия, то есть поедем в музей, для детей будет показан кинофильм, мультфильм, будут организованы дискотеки. Наша школа новая, современная, поэтому у нас много локаций для досуга. Например, это бассейн, тренажерные залы, игровые просторные, актовый зал, спортивные площадки. Поэтому дети проводят время разнообразно. Школа их встречает в 8:30. Потом ребята завтракают, дальше у них отрядные мероприятия, различные физкультурные на улице, в бассейне мероприятия. Для малышей организован дневной сон. Родители могут забрать ребят в 18:00.

В Беларуси государство берет на себя заметную долю заботы о детском отдыхе и ежегодно выделяет дотации на оздоровление детей в лагерях. Таким образом стоимость путевки удешевляется за счет средств республиканского бюджета, а выгода для родителей колоссальная. Ребята постоянно под присмотром педагогов с трехразовым питанием и насыщенным распорядком дня. Все это за символическую сумму.