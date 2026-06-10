«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом

В Минской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Это значит, что сотни лагерей официально распахнули свои двери для 58 тысяч школьников. Ребята смогут не просто насладиться долгожданными каникулами, но безопасно и с пользой провести это лето. Каждая смена будет наполнена яркими впечатлениями, интересными открытиями и, конечно, новыми знакомствами. О том, какую программу подготовили для ребят здравницы Дзержинского района, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Для лучших пионеров Миской области – рассказываем о профильном оздоровительном лагере «Лидер»

Лоск навели во всех лагерях района разной направленности. В этом году их будет работать почти шесть десятков.