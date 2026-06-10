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«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом

10 июня 2026 11:31
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В Минской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Это значит, что сотни лагерей официально распахнули свои двери для 58 тысяч школьников. Ребята смогут не просто насладиться долгожданными каникулами, но безопасно и с пользой провести это лето. Каждая смена будет наполнена яркими впечатлениями, интересными открытиями и, конечно, новыми знакомствами. О том, какую программу подготовили для ребят здравницы Дзержинского района, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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Лоск навели во всех лагерях района разной направленности. В этом году их будет работать почти шесть десятков.

«Планируем оздоровить 3625 детей» – о летних лагерях Дзержинского района поговорили с экспертом-2

Евгения Василевская, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома:
Мы планируем оздоровить 3625 детей. Работа лагерей будет продолжаться на протяжении всего летнего периода – начиная с 1 июня, заканчивая 26 августа. В течение лета у нас планируется работа семи стационарных воспитательно-оздоровительных и одного спортивно-оздоровительного лагеря для детей-спортсменов. 48 лагерей дневных спортивно-оздоровительных и воспитательно-оздоровительных. Также у нас будут действовать пять палаточных лагерей, из них четыре палаточных непередвижных. Они у нас организуются на базе Волмянской базовой школы уже не первый год.

Подробности в видео.

# Алеся Иванова # Детские лагеря в Беларуси # Дети # Отдых

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